Prof. Radosław Markowski, socjolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w programie „Express Biedrzyckiej” („Super Express”), m.in. obrażał prezydenta Karola Nawrockiego i jego wyborców.
Prof. Radosław Markowski ma już w swoim zwyczaju notoryczne obrażanie wszelkich grup społecznych, które mają inne zdanie niż on. Tym razem postanowił wycelować w wyborców prezydenta Karola Nawrockiego.
10 milionów ludzi patrząc na wdychającego, nie mogącego wytrzymać godziny w studiu telewizyjnym kandydata na prezydenta, nie miało wątpliwości. Takich mamy… mijamy ich na ulicy (…). To nie jest o Karolu Nawrockim, to jest o nas
— mówił prof. Radosław Markowski, tym samym lekceważąco wypowiadając się zarówno o obecnym prezydencie, jak i o jego wyborcach.
1/3 dorosłego społeczeństwa tak sobie upatrzyła, obejrzała sobie Karolka z różnych stron, widziała go, kiedy czytał z kartki, wciągał w trakcie debaty, widzieli, że potrafi chodzić z rozczapierzonymi rękami i im się to podoba. To jest problem, nie Karol Nawrocki
— dodał.
Reakcja posłanki PiS
Na analizy prof. Markowskiego zareagowała m.in. Anita Czerwińska, posłanka PiS.
Może po prostu większość Polaków nie chce, żeby pseudointelektualista Markowski nakazywał im, jak mają myśleć i jakich dokonywać wyborów?
— zapytała Anita Czerwińska.
