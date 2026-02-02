WIDEO

Prof. Markowski obraża wyborców prezydenta Nawrockiego! "Potrafi chodzić z rozczapierzonymi rękami i im się to podoba"; "To jest problem"

autor: FundacjaBatorego/CC BY 3.0
autor: FundacjaBatorego/CC BY 3.0

Prof. Radosław Markowski, socjolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w programie „Express Biedrzyckiej” („Super Express”), m.in. obrażał prezydenta Karola Nawrockiego i jego wyborców.

Prof. Radosław Markowski ma już w swoim zwyczaju notoryczne obrażanie wszelkich grup społecznych, które mają inne zdanie niż on. Tym razem postanowił wycelować w wyborców prezydenta Karola Nawrockiego.

10 milionów ludzi patrząc na wdychającego, nie mogącego wytrzymać godziny w studiu telewizyjnym kandydata na prezydenta, nie miało wątpliwości. Takich mamy… mijamy ich na ulicy (…). To nie jest o Karolu Nawrockim, to jest o nas

— mówił prof. Radosław Markowski, tym samym lekceważąco wypowiadając się zarówno o obecnym prezydencie, jak i o jego wyborcach.

1/3 dorosłego społeczeństwa tak sobie upatrzyła, obejrzała sobie Karolka z różnych stron, widziała go, kiedy czytał z kartki, wciągał w trakcie debaty, widzieli, że potrafi chodzić z rozczapierzonymi rękami i im się to podoba. To jest problem, nie Karol Nawrocki

— dodał.

Reakcja posłanki PiS

Na analizy prof. Markowskiego zareagowała m.in. Anita Czerwińska, posłanka PiS.

Może po prostu większość Polaków nie chce, żeby pseudointelektualista Markowski nakazywał im, jak mają myśleć i jakich dokonywać wyborów?

— zapytała Anita Czerwińska.

tkwl/X/”Super Express”

