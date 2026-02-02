WIDEO

Karina i Krzysztof Bosakowie z dziećmi na Marszu dla Życia i Rodziny / autor: Fratria
Karina i Krzysztof Bosakowie powitali na świecie swoje czwarte dziecko: Stefana Jerzego. Małżeństwo parlamentarzystów Konfederacji wcześniej doczekało się dwóch synów i córki. Wicemarszałek Sejmu powiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet, że był obecny przy porodzie. „Rodzeństwo przeszczęśliwe, niecierpliwe by się już z nim bawić, choć to wymaga jeszcze chwili” - napisała poseł Karina Bosak na portalu X. Krzysztof Bosak zdradził, że najbliższe dni planuje spędzić wyłącznie z rodziną.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i jego żona Karina, również zasiadająca w Sejmie jako poseł Konfederacji, pomnożyli swoje rodzinne szczęście. Dotychczas wychowywali wspólnie Artura Maksymiliana, Daniela Ksawerego i Emilię Marię. Przed weekendem powitali na świecie Stefana Jerzego.

Trzeci syn małżeństwa posłów Konfederacji

Przed weekendem przywitaliśmy naszego trzeciego synka! Nasz kochany Stefan Jerzy jest już z nami w domu! Rodzeństwo przeszczęśliwe, niecierpliwe by się już z nim bawić, choć to wymaga jeszcze chwili. Witanie dziecka na świecie to wyjątkowe i wspaniałe wydarzenie dla rodziców, rodzeństwa, rodziny! Dziękujemy personelowi szpitala, który się nami opiekował w czasie porodu, za wszelką pomoc, na którą mogą liczyć kobiety w tym pięknym i jednocześnie trudnym czasie, gdy ból i strach przeplata radość i wdzięczność! Profesjonalna opieka okołoporodowa to jedyna gwarancja bezpieczeństwa kobiet w tym wyjątkowym czasie. Jej standard nigdy nie powinien ulec obniżeniu!

— napisała na portalu X Karina Bosak, dołączając zdjęcie z mężem i noworodkiem.

Obecność ojca przy porodzie

Krzysztofowi Bosakowi pogratulował redaktor Bogdan Rymanowski na antenie Radia Zet.

Wielka satysfakcja, wielka radość

— podkreślił wicemarszałek, pytany, jak to jest zostać ojcem po raz czwarty.

Wczoraj odebrałem żonę i synka ze szpitala. Jesteśmy razem i poza tym dzisiejszym wywiadem cały dzień planuję być z rodziną

— powiedział, dodając, że żona czuje się bardzo dobrze.

Pytany, czy uczestniczył w porodzie, odpowiedział twierdząco.

Tylko raz z powodu pandemii uniemożliwiono mi to. Uważam to za szkodliwą decyzję. Uważam, że mężczyźni mają bardzo dużą rolę we wsparciu kobiet, w trakcie wszystkiego, co służy porodowi

— dodał.

Dołączamy do gratulacji i życzymy zdrowia dla pani poseł Kariny Bosak i małego Stefana.

