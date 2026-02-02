Po wyborach na przewodniczącego Polski 2050, które wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pojawiły się pytania o przyszłość formacji założonej przez Szymona Hołownię. Dziś wygrana kandydatka wystąpiła na pojednawczej konferencji prasowej ze swoją niedawną konkurentką Pauliną Hennig-Kloską. Z kolei aktywny podczas konfliktu w Polsce 2050 poseł Ryszard Petru, oświadczył, że „wybacza chrześcijańsko” swoim krytykom.
Niektórzy za dużo gadają w telewizjach. Straszenie wychodzeniem z koalicji jest szantażem
— oświadczył na antenie RMF FM Ryszard Petru, poseł Polski 2050. Określił taki ewentualny ruch jako „historyczny błąd - nieakceptowalny, absurdalny, idiotyczny, głupkowaty”. Najpewniej to nieco utajona krytyka Szymona Hołowni, który na antenie Polsat News zapowiadał, iż w wypadku „prywatyzacji” Polski 2050 może wystąpić z partii, a ma za sobą „większość rządowa”, czyli 15-16 posłów.
Gdybym był premierem rządu i ktoś szantażowałby mnie wychodzeniem z koalicji, to bym pewnego dnia uznał, że lepsze są wcześniejsze wybory. Tak się nie da rządzić
— stwierdził Petru.
„Jestem w tej grupie, która przegrała”
A jak ocenia sytuację w partii po zwycięstwie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Okazuje się, że nie zamierza odejść z partii.
Wygrała kandydatka, na którą nie głosowałem, ale akceptuję ten fakt. (…) Jestem otwarty na współpracę. Zawsze jest tak i wielokrotnie to powtarzałem, że to ten, kto wygrywa wybory, składa ofertę współpracy tym, którzy przegrali. Ja jestem w tej grupie, która przegrała, bo głosowałem na Paulinę Hennig-Kloskę
— mówił poseł Polski 2050.
Petru nie obawia się ewentualnego wyrzucenia go z partii.
Gdyby to miało nastąpić, to by już nastąpiło
— powiedział.
„Nie czuję się szkodnikiem”
Petru odpowiedział swoim krytykom z Polski 2050.
Nie czuję się szkodnikiem. (…) Natomiast koledzy, rozumiem, trochę się zapędzili w emocjach. (…) Wybaczam chrześcijańsko, bo uważam, że nie wiedzą, co czynią
— zaznaczył.
