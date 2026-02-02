Na stronie Sejmu można bez problemu przeczytać stenogram z posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa (w 2024 r. uznanej przez TK za niezgodną z konstytucją). Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że posiedzenie z 23 stycznia 2026 r., o którym mowa, było… zamknięte! „Gdzie jest granica tej kompromitacji?” - pyta na portalu X Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Choć trzy komisje śledcze powołane przez obecną większość parlamentarną do zbadania „afer” z czasów rządów PiS, to zamiast konkretów i prawdziwego obrazu nieprzeprowadzonych ostatecznie w formie korespondencyjnej wyborów prezydenckich, „handlu wizami na straganach” czy „totalnej inwigilacji” Pegasusem otrzymaliśmy publicystyczne i retoryczne popisy członków komisji, rozwój ich politycznych karier (szybko bowiem porzucili walkę ze „zbrodniami” PiS na rzecz brukselskich diet), zabawy w sąd kapturowy, a nade wszystko - liczne kompromitacje zasiadających w tych gremiach posłów KO, Lewicy czy dawnej Trzeciej Drogi. A najjaskrawszym przykładem była chyba komisja ds. Pegasusa - we wrześniu 2024 r. uznana zresztą przez TK za niezgodną z konstytucją.
Wydawać by się mogło, że seria porażek w sprawie byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry uwrażliwi poseł Magdalenę Srokę i jej niekonstytucyjną komisję na ewentualne kolejne wpadki. Niestety dla zwolenników „rozliczeń” - gremium pani Sroki zaliczyło kolejny blamaż.
Żaryn: Gdzie jest granica tej kompromitacji?
Gdzie jest granica tej kompromitacji!!! Nielegalna Komisja ds. Pegasusa opublikowała STENOGRAM z zamkniętego posiedzenia (!), na którym omawiano sprawy bieżące i dalsze prace Komisji. W czasie spotkania jasno wybrzmiało, że ma ono charakter zamknięty, zgodnie z art. 156 Regulaminu Sejmu
— napisał na portalu X Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Blamaż Komisji i Kancelarii Sejmu pozwala dowiedzieć się szczegółowo. o co Komisja będzie wnosić do prokuratury, jakie materiały prokuratura chce pozyskać od Komisji. A także, że Komisja zamierza przesłuchać Piotra Krawczyka, byłego Szefa AW (!)
— wylicza były doradca prezydenta RP w latach 2015-2020 Andrzeja Dudy.
Mamy kolejną z serii porażek Komisji, która konsekwentnie pomaga wrogom Polski ośmieszając państwo, osłabiając służby i wystawiając kolejne osoby zajmujące się tematem bezpieczeństwa narodowego na zagrożenia. Te działania zakrawają na zdradę polskich interesów i powinny być rozliczone przez Polaków w ramach wyborów. A w przyszłości muszą zostać ocenione przez prokuraturę. Również sytuacja, w której zamknięte posiedzenie Komisji jest szczegółowo opisane na stronach Sejmu, musi zostać oceniona. P. S. Szkodliwe i kompromitujące jest samo wzywanie na Komisję śledczą byłego Szefa polskiego wywiadu. Publiczne dywagowanie na temat pracy AW jest skrajną nieodpowiedzialnością
— podsumowuje Żaryn, załączając fragment wspomnianego stenogramu.
Co znalazło się w zapisie z zamkniętego posiedzenia?
Przechodzimy w takim razie do rozpatrzenia pkt 1: sprawy bieżące. Informuję, że kierownik Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej wnioskiem z dnia 12 i 16 stycznia 2026 r. na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o sejmowej komisji śledczej zwrócił się do Komisji o przekazanie potwierdzonych za zgodność protokołów z jawnych i niejawnych przesłuchań świadków. Czy jest sprzeciw? Nie widzę, zatem Komisja przekaże protokoły
— mówi podczas posiedzenia Magdalena Sroka.
Joanna Kluzik-Rostkowska nieco później składa wniosek o wezwanie przed komisję b. szefa Agencji Wywiadu.
Dodajmy, że zapis przebiegu posiedzenia jest wciąż dostępny na stronie Sejmu.
X/sejm.gov.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752170-kolejny-blamaz-neo-komisji-sroki-po-zamknietym-posiedzeniu
