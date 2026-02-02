Nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, na wspólnej konferencji prasowej skomentowały sytuację Polski 2050 po wyborach na szefa partii. „Polska 2050 jest częścią Koalicji 15 października i pozostanie częścią Koalicji 15 października, to jest nasze zobowiązanie wobec wyborców” - zapewniła Pełczyńska-Nałęcz.
Na konferencji prasowej poza Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i Pauliną Hennig-Kloską wystąpiło też szereg innych polityków Polski 2050. Z wymowy wystąpięn konkurującej do niedawna pań minister wynika, iż będą się one starały doprowadzić do pojednania zwaśnionych środowisk w Polsce 2050.
Razem z Pauliną otrzymałyśmy 94 proc. głosów. To pokazuje, jak wspaniałą, demokratyczną partią jest Polska 2050. Chcę podziękować wszystkim, którzy zagłosowali, za mandat. Czuję się ogromnie odpowiedzialna za naszą formację i za to, co przed nami. Chcę ci bardzo podziękować, bo byłaś wymagającą, bardzo kompetentną, merytoryczną konkurentką. To zaszczyt konkurować z taką polityczką i taką osobą, ministrą jak ty
— chwaliła swoją niedawną konkurentkę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Za nami wybory, przed nami działania. Ten tydzień to stworzenie nowego zarządu Polski 2050, zostanie zwołana Rada Krajowa. Ta rada wybierze tę część zarządu, której nie nominuje przewodnicząca. Do końca tygodnia będziemy mieli pełen zarząd Polski 2050. Rada Krajowa na moją prośbę będę chciała, żeby zwołała zjazd krajowy. Polska 2050 stanie się partią jeszcze bardziej opartą na sile regionów. (…) Chcemy, żeby przewodniczący regionów, wszyscy weszli do Rady Krajowej Polski 2050
— zapowiedziała.
„Jesteśmy i pozostaniemy w tej koalicji”
Pełczyńska-Nałęcz zapewniła też, że Polska 2050 nie wyjdzie z obecnej koalicji rządzącej.
Polska 2050 jest częścią Koalicji 15 października i pozostanie częścią Koalicji 15 października, to jest nasze zobowiązanie wobec wyborców. Jesteśmy i pozostaniemy w tej koalicji, ze sprawami wyborców i z naszym żółtym DNA. Przed nami sprawy, które chcemy załatwiać i iść z nimi razem do przodu. Polska 2050 jest formacją wyrazistego centrum, bez wyrazistego centrum w Polsce dojdzie do władzy radykalna prawica
— mówiła nowa przewodnicząca Polski 2050.
Masz Kasiu świadomość, że partia dzisiaj jest też podzielona co do wizji i masz dzisiaj najwięcej narzędzi i możliwości w swoich rękach, by wykorzystać tę wiedzę najlepiej jak potrafisz. By doprowadzić do prawdziwej jedności, korzystając z mądrości wszystkich tych, którzy w sobotę zagłosowali na ciebie, ale również tych, którzy wspólnie ze mną pisali różnego rodzaju postulaty i ideały, de facto oparte na tych samych korzeniach
— zaznaczyła z kolei Paulina Hennig-Kloska.
Walka o stanowisko wicepremiera
A co dalej z Szymonem Hołownią, załozycielem Polski 2050 i ustępującym przewodniczącym tej partii?
Jesteśmy cały czas w bardzo dobrym dialogu i kontakcie z marszałkiem Hołownią. Jutro się z nim spotykam. Sprawa wicepremiera, myślę, że to taki moment, żeby to jednoznacznie powiedzieć
— wskazała Pełczyńska-Nałęcz, nawiązując do faktu, że Polska 2050 nie ma wciaż swojego wicepremiera.
Mam poczwórny mandat w tej sprawie, taką decyzję podjął klub, potem podjęła Rada Krajowa, potem jestem tą kandydatką, która dostała największy mandat w pierwszej turze i wygrała drugą turę, przewodnictwo w Polsce 2050, czyli mandat najmocniejszy, ludzi Polski 2050. Sprawa wicepremiera jest dzisiaj decyzją naszego głównego koalicjanta. My jesteśmy w stanie być w tej koalicji dla spraw, ale jednocześnie mówimy tak - umów należy dotrzymywać. Na tym polega dobra polityka, że się umów dotrzymuje
— podkreśliła.
Jest umowa ustna, wielokrotnie przez różnych polityków potwierdzona, że każda partia koalicyjna ma wicepremiera i tej umowy, my uważamy, że należy dotrzymywać, bo tak jest zbudowana każda dobra koalicja
— dodała.
