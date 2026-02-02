„440 zł za MWh, gdzie we Francji, gdzie jest energia najtańsza i wynosi 220. To jest sytuacja nieprawdopodobna, która uderza w całą polską gospodarkę, w cały polski rozwój i w całą naszą strategię rozwojową w przyszłości” - powiedział europoseł PiS Tobiasz Bocheński, odnosząc się do podwyżki cen za energię elektryczną, podczas konferencji prasowej w Sejmie. Udział w niej wzięli również Jacek Sasin oraz Janusz Kowalski.
Politycy wystąpili na konferencji prasowej, jak również opublikowania nagrania w serwisie X.
Wreszcie rząd Donalda Tuska wprowadził nas na podium. Na pierwsze miejsce. Według długoterminowych kontraktów na energię elektryczną, które są zawierane w tym roku na rok 2027, Polska będzie miała najdroższą energię elektryczną w Europie
— powiedział Bocheński.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Hennig-Kloska zapytana o blackout. Wolała opowiadać o… smogu. „A kiedy ostatnio panu prąd wyłączono w Polsce?”
440 zł za MWh, gdzie we Francji, gdzie jest energia najtańsza, 220. To jest sytuacja nieprawdopodobna, która uderza w całą polską gospodarkę, w cały polski rozwój i w całą naszą strategię rozwojową w przyszłości
— dodał.
Dwa lata temu ceny energii na tych samych giełdach dla Polski wskazywały, że jesteśmy w europejskiej średniej. Dzisiaj, niedługo, za chwilę będziemy najdrożsi w Europie
— porównał europoseł PiS.
Polskie elektrownie atomowe
Następnie głos zabrał był minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk zwrócił uwagę na fakt, że Niemcy cieszą się z dojścia Donalda Tuska do władzy.
Od dwóch lat mamy chocholi taniec wokół budowy dwóch elektrowni jądrowych w programie rządowym. Po początkowych dywagacjach czy nie należy zmienić koncepcji miejsca, technologii pierwszej elektrowni jądrowej, która w naszych czasach nabrała całkowicie realnego kształtu, udało się i nic koncepcja nie uległa zmianie. Ale dalszym ciągu ten projekt drepcze w miejscu
— powiedział był wicepremier.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk chwali się… zgodą Brukseli na budowę w Polsce atomu! Komentatorzy kpią. „Każe nam się cieszyć, że…”; „Niewyobrażalny sukces”
Z drugim projektem jest tak, że od dwóch lat ten rząd nie potrafi nawet wybrać lokalizacji. Rząd gra kwestią lokalizacji politycznie, próbując rozbrajać społeczne miny
— dodał.
To pokazuje, że nie ma woli, żeby te projekty szły do przodu. Całkowity dramat jest z projektem trzeciej elektrowni jądrowej, który niestety dzisiaj jest już przeszłością. Ten projekt został zamordowany przez ekipę Donalda Tuska, odbierając nam szansę na tanią i bezpieczną energię
— wytłumaczył Sasin.
„Rząd lobbystów niemieckiego Zielonego Ładu”
Do sprawy odniósł się również poseł Janusz Kowalski.
Rząd Donalda Tuska to rząd lobbystów niemieckiego Zielonego Ładu. To rząd PiS rozpoczął bardzo ambitny program budowy elektrowni atomowych w Polsce, który został zahamowany przez ekipę Donalda Tuska. Dramatem dla polskiej gospodarki jest to, że za bezpieczeństwo energetyczne i program atomowy odpowiada Miłosz Motyka
— wyjaśnił.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Protest górników w „Silesii”. Poseł Wójcik: „Rząd nigdy nie kochał węgla”; „Patrzył na szaleńców z Brukseli i Zielony Ład”
To jest dramat, bo nam potrzebni są skuteczni politycy i skuteczna walka na poziomie UE, żeby zdjąć te klimatyczne szaleństwa. Dzisiaj zadaniem nr 1 powinno być odrzucenie parapodatku klimatycznego, który obciąża miliony polskich rodzin i całą polską gospodarkę gigantycznymi kosztami za energię i ciepło. Ten rząd robi wszystko, żeby Polacy płacili coraz więcej
— kontynuował.
CZYTAJ TAKŻE: Klimatyczny odlot Zielińskiej w TVP. Wysokie rachunki za energię w zimie? „Coraz częściej słyszę narzekanie na gorące upalne lata”
SAFE prawdopodobnie wydamy za granicą
Bocheński zabrał także głos ws. programu SAFE. Unia Europejska zgodziła się przyznać Polsce 44 mld euro. W większości są to pożyczki.
Fundusz SAFE został tak stworzony, tak zaprojektowany, żeby wszystkie państwa w nim uczestniczące kupowały uzbrojenie w przemyśle europejskim. A ponieważ moce produkcyjne polskiego przemysłu są wykorzystywane maksymalnie, zatem zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że polski rząd wyda te pieniądze w Niemczech i we Francji
— wyjaśnił.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: NASZ WYWIAD. Prof. Szeremietiew: Głównym celem programu SAFE jest wywrócenie zamiaru zbudowania w Polsce silnej armii
xyz/PiS/300polityka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752168-najdrozszy-prad-dla-polakow-pis-tusk-wprowadzil-na-1-miejsce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.