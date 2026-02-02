Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Koktajlem Mołotowa w dom członka ROG. Terlecki: "Atak na ich życie"; "Nienawiść wyraźnie narasta"

Atak koktajlem mołotowa na dom członka ROG. Ryszard Terlecki (na zdjęciu) komentuje: "To atak na ich życie" / autor: Fratria
Atak koktajlem mołotowa na dom członka ROG. Ryszard Terlecki (na zdjęciu) komentuje: "To atak na ich życie" / autor: Fratria

Możemy się obawiać, że (nienawiść) będzie narastać wraz z zagrożeniem dla tej władzy. Wszyscy spodziewamy się, że ta władza długo nie potrwa. Agresja narasta. Zwłaszcza w mediach społecznościowych. U pewnej części budzi przekonanie, że to jest wskazane, żeby dokonać agresji i w rezultacie stać się bohaterem” - komentował Ryszard Terlecki w „Raporcie Wiadomości” na antenie Telewizji wPolsce24.

W zachodniopomorskiej miejscowości Trzynik minionej nocy ktoś obrzucił dom Beaty i Roberta Fijałkowskich koktajlami Mołotowa. Małżeństwo jest zaangażowane w Ruchu Obrony Granic.

Bardzo niepokojący sygnał ze strony policji, że śledztwo jest prowadzone w sprawie zagrożenia mienia. Atak na dom, w którym znajdują się ludzie, to atak na ich życie. Pod tym kątem powinno być wprowadzone śledztwo i pod tym kątem powinna działać prokuratura…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

