„Możemy się obawiać, że (nienawiść) będzie narastać wraz z zagrożeniem dla tej władzy. Wszyscy spodziewamy się, że ta władza długo nie potrwa. Agresja narasta. Zwłaszcza w mediach społecznościowych. U pewnej części budzi przekonanie, że to jest wskazane, żeby dokonać agresji i w rezultacie stać się bohaterem” - komentował Ryszard Terlecki w „Raporcie Wiadomości” na antenie Telewizji wPolsce24.
W zachodniopomorskiej miejscowości Trzynik minionej nocy ktoś obrzucił dom Beaty i Roberta Fijałkowskich koktajlami Mołotowa. Małżeństwo jest zaangażowane w Ruchu Obrony Granic.
Bardzo niepokojący sygnał ze strony policji, że śledztwo jest prowadzone w sprawie zagrożenia mienia. Atak na dom, w którym znajdują się ludzie, to atak na ich życie. Pod tym kątem powinno być wprowadzone śledztwo i pod tym kątem powinna działać prokuratura…
