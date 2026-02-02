„Trzeba walczyć o demografię, mamy rzeczywiście mniej porodów. Być może u części kobiet, które nie decydują się na macierzyństwo, pojawia się element braku poczucia bezpieczeństwa i opieki, ochrony zdrowia” - powiedziała była minister zdrowia Katarzyna Sójka w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do zamykania porodówek przez rząd Koalicji 13 Grudnia.
W zachodniopomorskiej miejscowości Trzynik minionej nocy ktoś obrzucił dom Beaty i Roberta Fijałkowskich koktajlami Mołotowa. Małżeństwo jest zaangażowane w Ruchu Obrony Granic.
Właśnie tak wygląda uśmiechnięta demokracja. Tak wyglądają metody pozbywania się tych, którzy mówią, robią, czynią inaczej niż koalicja sobie tego życzy. Przypominają mi się najgorsze możliwe sytuacje z historii Polski czy świata. Niestety, ale podziemie komunistyczne i metody, które działały wtedy, nie skończyły się…
