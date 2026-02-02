Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty wyraził pogląd, że amerykański przywódca na to wyróżnienie nie zasługuje.
Z inicjatywą przyznania pokojowego Nobla Trumpowi wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna. W piątek 30 stycznia do Sejmu wpłynęła korespondencja dotycząca poparcia przez marszałka Sejmu ich starań.
Czarzastego definicja bezpieczeństwa
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie marszałek ocenił, że „ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi niestety powoli w przeszłość”, a w polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła.
Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform takich jak Rada Pokoju jest moim zdaniem złudne. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, ONZ, WHO i siebie
— mówił Czarzasty.
W tym tkwi nasze bezpieczeństwo, a prezydent Trump, moim zdaniem, destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego
— dodał. Czy chodzi o te organizacje, których członkiem jest Rosja, czy o te przesiąknięte lewicową ideologią, dla których największym zagrożeniem jest obecnie ocieplenie klimatu?
I wreszcie - czy przypominanie państwom, które - choć są członkami NATO - bardziej skupiają się na ideologii niż na bezpieczeństwie - też jest „destabilizacją NATO”?
„Nie zasługuje”
Czarzasty wspomniał też m.in. o „innym interpretowaniu historii” przez Trumpa w sprawie udziału polskich żołnierzy w misjach czy „instrumentalnym traktowaniu” innych terytoriów takich jak Grenlandii.
Polityka ceł, inna interpretacja historii na przykład dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne taktowanie innych terytoriów, takich jak na przykład Grenlandia - to wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje
— ocenił.
Włodzimierz Czarzasty już prawie od tygodnia przeżywa wypowiedziane z perspektywy USA, ale zarazem niesprawiedliwe wobec sojuszników w NATO słowa prezydenta Trumpa. Dziwne, że nie był tak oburzony, kiedy jego obecni koalicjanci atakowali i wyzywali polskich żołnierzy i funkcjonariuszy SG broniących granicy polsko-białoruskiej. A na kilka lat przed wydarzeniami z 2021 r. był przecież jeszcze haniebny atak całej ówczesnej opozycji na tworzące się Wojska Obrony Terytorialnej - te same, które już wielokrotnie sprawdziły się w różnego rodzaju kryzysach, jak pandemia koronawirusa czy klęski żywiołowe.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
