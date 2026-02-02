Aż strach pomyśleć, w jakich jeszcze miejscach ludzie Platformy Obywatelskiej mogą urządzić potańcówki i z jakimi przebierańcami będą robić pamiątkowe focie.
W Radomiu, rządzonym od 2014 r. przez Platformę Obywatelską (teraz Koalicję Obywatelską), 31 stycznia 2026 r. w bardzo specyficzny sposób rozpoczęto rok, w którym przypada pięćdziesięciolecie Radomskiego Czerwca ’76. Prezydent Radosław Witkowski ogłosił „potańcówkę w klimacie PRL” i poinformował, że „zabawę uroczyście rozpoczęli moi zastępcy Marta Michalska-Wilk i Bartosz Bednarczyk”. Marta Michalska-Wilk wrzuciła „kilka zdjęć z wczorajszego wieczoru, a więc z Potańcówki w klimacie PRL”. A na Facebooku napisała o „cudownej atmosferze i symbolicznej podróży w czasie do lat 70 tych”. Podróży z „muzyką, tańcem, klimatem”. Trudno powiedzieć, którego z tych elementów dotyczy zdjęcie radosnej wiceprezydent w towarzystwie mężczyzn przebranych za zomowców. Najważniejsze, że było radośnie. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752154-upamietnienie-radomskiego-czerwca-slodkie-focie-z-zomowcami