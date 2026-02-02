Jaki los czeka sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Szef MS Waldemar żurek marzy o podjęciu przez Sejm uchwały, którą mógłby wykorzystać do „odnowienia Trybunału Konstytucyjnego, czy Krajowej Rady Sądownictwa”. „Uchwały sejmowe to też jakiś rodzaj prawa” - oświadczył Żurek w TVN24 Plus. Czy dla TK szykowany jest zatem taki scenariusz jak dla mediów publicznych, czyli bezprawnego przejęcia.
Dziś ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z ministrem Waldemarem Żurkiem. i ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem. Rozmowy mają dotyczyć obsadzenia wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Taką informację przekazał Żurek w podcaście TVN24 Plus.
O wiele bardziej szokujące są słowa ministra sprawiedliwości, który na pytanie o pomysł uchwały Sejmu ws. Trybunału Konstytucyjnego, która prawdopodobnie ma być podstawą do ingerencji w funkcjonowanie tego konstytucyjnego organu, nie zaprzecza takiej możliwości. Czy można takie działania przeprowadzić na podstawie uchwały, a nie ustawy?
Oczywiście. Moim zdaniem tak, dlatego że uchwały sejmowe to też jakiś rodzaj prawa, który wskazuje na to jak, w jakich okolicznościach proceduje dzisiaj parlament, jakie mamy możliwości prawne. Więc ja gdybym miał rzeczywiście sanować i odnawiać Trybunał Konstytucyjny, czy Krajową Radę Sądownictwa, to jednak poprzedzałbym to takim stanowiskiem, które będzie sformułowane przez przez Sejm. I mam nadzieję, że właśnie tak to będzie wyglądało
— oświadczył w TVN24 Plus Waldemar Żurek.
Chcą powtórzyć manewr „pałą i uchwałą”?
Waldemar Żurek ma duży problem z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, które w wielu kwestiach wskazują na bezprawne działania obecnej władzy. Z doniesienia, jakie złożył w prokuratorze prezes TK sędzia Bogdan Święczkowski toczy się dziś postępowanie ws. zamachu stanu, w którym uczestniczyć mają najwyżsi państwowi urzędnicy, m.in. premier Donald Tusk.
Żurek zapowiedział w podcaście Patryka Michalskiego, że spotyka się dziś z Tuskiem by zaproponować przejęcie TK drogą uchwały Sejmu!
Tylko, że uchwały Sejmu nie stanowią źródła prawa. Chcą powtórzyć manewr „pałą i uchwałą” jak w przypadku TVP.
Zapowiedział również, że w tym roku będą zmierzać do przejęcia KRS oraz SN
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Sebastian kaleta, były wiceminister sprawiedliwości.
Podsumowanie
Rząd Donalda Tuska od chwili objęcia władzy nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyżej stawia decyzję międzynarodowych trybunałów niż najwyższego konstytucyjnego polskiego sądu. Rządzący blokują także uzupełnianie wakatów w TK, gdzie obecnie brakuje już 5 sędziów: na 15 stanowisk sędziowskich, orzeka dziś 9 sędziów. Czy rządzący zdecydują się na uzupełnienie tych wakatów - musieliby jednak zaakceptować znienawidzoną reformę sądownictwa i obecny skład TK - czy odpalą konstytucyjną bombę atomową i wejdą do TK tak, jak do mediów publicznych?
