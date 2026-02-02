W sytuacji kiedy rząd premiera Tuska, nie ma własnych poważnych dokonań, pokusa chwalenia się sukcesami poprzedników narasta i coraz częściej wbrew oczywistym faktom, szef rządu jej ulega. Niedawno w swoich mediach społecznościowych umieścił filmik, w którym premier najpierw cytuje pytania, jakie są najczęściej wyszukiwane za granicą w jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych: dlaczego Polska jest taka bezpieczna, czysta, bogata i wreszcie taka popularna. No i odpowiedź na nie jest oczywista, to wszystko to zasługa 2-letnich rządów Tuska, bo to one zapewniły zamożność obywateli naszego kraju, jego bezpieczeństwo, czystość, a nawet popularność za granicą. Internauci masowo zareagowali na ten filmik i nie zostawili na premierze i jego rządzeniu suchej nitki, podkreślających w swych komentarzach, że to wszystko udało się naszemu krajowi osiągnąć, tylko dlatego, że formacja Tuska została w 2015 roku odsunięta od władzy, a rządzenie przejął rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Po zaledwie paru dniach od tamtego filmiku, mimo tego, że skrytykowało go mocno, kilka tysięcy komentujących, premier umieścił kolejny filmik, w którym z kolei cytuje kilka zagranicznych gazet, w których ukazały się teksty, chwalące nasz kraj. Mianowicie między innymi w „The Economist” ukazał się artykuł pt. „Niesamowity wzrost Polski”, w „The Sunday Times” tekst „Polska jest niemal tak bogata jak W. Brytania”, a z kolei w niemieckim ”Focus” „Europejska nowa potęga?”, wprawdzie ze znakiem zapytania, ale jednak. Oczywiście wszystkie te teksty dotyczą całego okresu przemian, a więc lat 1989- 2025, w którym wprawdzie rządy Tuska trwały blisko 10 lat, a zarówno pierwszy jego okres rządów 2007-2014 jak i obecny, dwuletni, jeżeli chodzi o gospodarkę, specjalnych sukcesów nie przyniosły.
Najszybszy wzrost gospodarczy bowiem to okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, zarówno ten krótki 2-letni 2005-2007, jak ten 8-letni okres 2015-2023, i to pomimo tego, że w latach 2020-2023, mieliśmy do czynienia z głębokim kryzysem wywołanym pandemią Covid19, później gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych, wywołanych przez Rosję, świadomie destabilizujących te rynki w związku z przygotowaniem do agresji na Ukrainę i później samą agresją. Mimo tego, to właśnie w 2023 roku Polska weszła do pierwszej dwudziestki krajów pod względem wielkości PKB, liczonym w USD, a tym mierzonym siłą nabywczą naszej waluty, było to nawet miejsce 19. To także w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, nastąpił najszybszy przyrost PKB na głowę mieszkańca mierzonego siła nabywczą naszej waluty i w 2023 roku wskaźnik ten sięgnął 80 proc. średniej unijnej, w sytuacji kiedy wchodząc do UE w 2024 roku, mieliśmy go na poziomie zaledwie 50 proc. średniej unijnej.
Ale nie tylko tym próbuje chwalić się premier Tusk i jego ministrowie, regularnie uczestniczą w oddawaniu wielu inwestycji nie tylko przygotowanych, ale także zaawansowanych w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak było oddaniem dworca Warszawa Zachodnia, który został zrealizowany w ok. 80 proc. w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale premier nie omieszkał się na nim pojawić i nagrać filmik jak przemieszcza się peronach kolejowych i gmachu dworca, podziwiając jego imponujące wnętrza. Podobne święto urządził premier Tusk i kilku jego ministrów w związku z oddaniem do użytku nowego promu „Jantar Unity”, w sytuacji kiedy kadłub tego promu został zwodowany już w październiku 2022, a później podlegał pracom wykończeniowym. W związku z tym zawłaszczaniem przez ekipę Tuska inwestycji przygotowanych i mocno zaawansowanych za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a teraz tylko kończonych, były premier Mateusz Morawiecki, zaapelował do obecnego szefa rządu, żeby wreszcie po już 2 latach rządzenia „zaczęli robić coś na swoje konto”.
Premier Tusk nie ma sukcesów własnych, więc doszedł do wniosku, że wmówi Polakom, iż osiągnięcia naszego kraju dostrzegane przez zagranicę, zostały wypracowane przez niego i jego ekipę i to przez zaledwie 2 lata rządzenia. To się zapewne nie uda, ale cóż szkodzi namieszać ludziom w głowach, zwłaszcza, że nie ma się specjalnie wiele do roboty, a od mieszania ludziom w głowach, ma się dziesiątki specjalistów zatrudnionych w Kancelarii i okolicach, a są i zaprzyjaźnione media, które na sygnał, wygodne dla premiera tematy, czynią tematami dnia, a nawet tygodnia, a te niewygodne, potrafią „zamilczeć”.
