„W Polsce też przyszedł już czas na poważną rozmowę o szerszym włączeniu migrantów w życie społeczne i polityczne” - napisał europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek na portalu X. Odpowiedź przyszła m.in. ze strony Krzysztofa Stanowskiego. „W Polsce przyszedł także czas na to, by powiedzieć, że chodzenie dzisiaj po Barcelonie to chodzenie po zupełnie innym mieście niż 10 lat temu” - zripostował założyciel Kanału Zero. „Panie Krzysztofie Śmiszku – dziękujemy za szczerość!” - skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński. W dyskusję z kolegą wdała się również szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.
Lewica nie ustaje w przesuwaniu granic absurdu. W Saragossie padły znamienne słowa, gdzie podczas wiecu przemawiała europoseł hiszpańskiej lewicowej partii Podemos.
Chcę prosić osoby imigranckie i należące do mniejszości etnicznych: nie zostawiajcie nas samych z tyloma faszystami. Oczywiście, że chcemy, żeby głosowali. Zdobyliśmy dla nich papiery, daliśmy im legalizację, a teraz idziemy po obywatelstwo lub zmianę prawa, żeby mogli głosować. Oby teoria podmiany populacji się ziściła! Obyśmy mogli pozbyć się faszystów i rasistów z tego kraju dzięki imigrantom
— powiedziała Irene Montero.
Wypowiedź lewicowej europoseł wywołała szeroką dyskusję wśród polityków i komentatorów życia politycznego.
Niebezpieczne pomysły Śmiszka
Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek chce iść krok dalej. Nie tylko dać głosować migrantom, ale dopuścić ich też do polityki.
Widzę że skrajne prawactwo w furii, bo Hiszpania uregulowała status 500 tys. migrantów. Boja się jakiejś wyimaginowanej „Wielkiej Podmiany”. Ciągle się czegoś boją. W Polsce też przyszedł już czas na poważną rozmowę o szerszym włączeniu migrantów w życie społeczne i polityczne
— napisał na portalu X.
Co ciekawe, w dyskusję z europosłem wdała się szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.
Społeczne tak (jak każdego mieszkańca Polski, pozostawianie ludzi na marginesie zawsze prowadzi do zgubnej radykalizacji), polityczne nie
— stwierdziła.
Zdecydowanie politycznie tak. Mamy coraz więcej migrantów z polskim obywatelstwem, albo którzy o takie obywatelstwo się starają. My jako Lewica jesteśmy dla nich pierwszym wyborem. I niech tak zostanie
— brnął Śmiszek.
„Polska lewica również coraz bardziej szczerze”
Pod wpisem Śmiszka pojawiło się wiele mocnych komentarzy.
W Polsce przyszedł także czas na to, by powiedzieć, że chodzenie dzisiaj po Barcelonie to chodzenie po zupełnie innym mieście niż 10 lat temu. Żadnemu polskiemu miastu nie życzę takiej przemiany
— odpowiedział Krzysztof Stanowski.
Dziękujemy za szczerość. I jeśli na coś przyszedł już czas, to na podziękowanie tej koalicji za władzę, zanim nie będzie za późno. PS. Czy zna Pan jakieś państwo islamskie, w którym regularnie odbywają się tzw. „parady równości”? Czy chodzi raczej o „wielką podmianę”, bez zrozumienia, z czym to się realnie wiąże?
— zapytał europoseł PiS Patryk Jaki.
Polska lewica również coraz bardziej szczerze: chcą sprowadzać jak najwięcej migrantów – najlepiej z krajów kulturowo odległych od Polski – żeby przyznawać im obywatelstwo i generować sobie nowych wyborców. Panie Krzysztofie Śmiszku – dziękujemy za szczerość!
— skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński.
Czy przechadzając się po muzułmańskiej dzielnicy Molenbeek w Brukseli swobodnie trzyma się Pan za rękę z partnerem i okazuje czułość czy jednak koncentruje się Pan na trzymaniu torby z komputerem i portfelem, aby nikt Panu jej nie wyrwał? Jeśli Pan unika tego miejsca w trosce o bezpieczeństwo, to tym gorzej
— ripostował również mec. Bartosz Lewandowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752135-smiszek-chce-migrantow-w-polityce-stanowski-ostro-odpowiada
