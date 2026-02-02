„Ten twór został stworzony tylko po to, żeby doprowadzić Donalda Tuska do władzy. (…) Zamiast Trzeciej Drogi okazała się trzecia kadencja Tuska. Dzisiaj są niepotrzebni już jako podmiot, tylko przedmiot rozgrywki” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, pytany o sytuację Polski 2050.
„Rozłam jest nieunikniony”
Polska 2050, choć wciąż w nazwie ma imię i nazwisko swojego poprzedniego przewodniczącego - Szymona Hołowni, to ma już nowego lidera, którym została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
— ocenił Przydacz.
Myślę, że Szymon Hołownia zdał sobie sprawę z tego, z jak brutalnym graczem, czyli z Tuskiem, ma do czynienia, że próbuje mu się ukraść partię i skompromitować jego samego
— dodał.
Zdaniem prezydenckiego ministra rozłam w Polsce 2050 jest „nieunikniony”.
Są tam ludzie, którzy nie chcieliby być tylko pomagierami Donalda Tuska
— przyznał.
Lewica chce ściągać migrantów
W rozmowie pojawił się również wątek dotyczący Lewicy. Przydacz w rozmowie z red. Marcinem Wikło odniósł się do słów hiszpańskiej europoseł, która przekonywała, że trzeba do kraju ściągać migrantów, aby… „zastąpić faszystów”. Z jej hasłami zgadza się m.in. europoseł Krzysztof Śmiszek.
Słyszę, że pan Śmieszek mówi, że trzeba wzorem Hiszpanii ściągnąć do Polski migrantów czy zalegalizować wszystkich, którzy przyjeżdżają. Niech mają obywatelstwo, bo oni będą głosować na lewicę
— powiedział Przydacz, mówiąc o celach Lewicy.
Rozumiem, że Śmieszek z Biedroniem będą się lepiej czuli w kraju muzułmańskim. Będą bardziej tolerowani ze swoją aktywnością
— dodał z przekąsem minister.
Atak na obrońców granic!
W rozmowie poruszono również kwestię ataku na dom działaczy Ruchu Obrony Granic, którzy obrzucono koktajlami Mołotowa.
W oczywisty sposób dyskusja wokół nie tyko wschodniej, ale i zachodniej granicy, powinna być prowadzona. Był taki czas, gdzie migranci byli podrzucani, przepychani przez stronę niemiecką. Radiowozy wjeżdżały do Polski przez nikogo niepytane, wyrzucały migrantów i wracały, a po stronie niemieckiej byłą kontrola. Nie ma co się dziwić, że społeczeństwo obywatelskie reaguje. Wywołuje to skrajne emocje. Dlaczego? Bo próbuje się to spolityzować. To jest ruch oddolny, obywatelski i raczej państwo polskie powinno ich wyręczać, a już na pewno nie dopuszczać do sytuacji, w której takim ludziom grozi się lub próbuje zrobić krzywdę
— podkreślił.
Telewizja wPolsce24/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752132-przydacz-zamiast-trzeciej-drogi-trzecia-kadencja-tuska
