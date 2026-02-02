Już podgryza Pełczyńską-Nałęcz? Hennig-Kloska ma propozycję dot. przyszłości Szymona Hołowni. "Byłby doskonały"

Szymon Hołownia byłby doskonałym wicepremierem z ramienia Polski 2050; decyzja należy jednak do niego oraz do nowej przewodniczącej partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz - oceniła szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska. Dodała też, że chciałaby uhonorować Hołownię funkcją „przewodniczącego-założyciela”.

Pełczyńska-Nałęcz wygrała powtórzoną II turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050. Poparło ją 350 spośród 659 głosujących członków partii. Na jej rywalkę - szefową MKiŚ Paulinę Hennig-Kloskę – głos oddało 309 osób.

CZYTAJ WIĘCEJ: UJAWNIAMY. Kulisy wyborów w Polsce 2050. Co dalej? „Będę robił wszystko i pracował nad tym, żeby nie nastąpił rozpad partii”

Hennig-Kloska oświadczyła w niedzielę na antenie TVN24, że zamierza walczyć o „wizję zmian”, o której rozmawiała ze swoimi wyborcami podczas wewnętrznej kampanii. Poinformowała również, że w sobotę na posiedzeniu Rady Krajowej zamierza ubiegać się o funkcję wiceprzewodniczącej partii.

Liczę na to, że Rada Krajowa będzie chciała zagospodarować te 309 głosów i dać głos tym ludziom, którzy na mnie oddali głos w II turze

— powiedziała.

Jak dodała, rolę wiceprzewodniczącej Polski 2050 pełni od momentu powstania ugrupowania. Zaznaczyła, że na ten moment Pełczyńska-Nałęcz nie złożyła jej żadnej propozycji.

Założyciel Polski 2050, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia dotychczas nie pogratulował publicznie zwycięstwa nowej przewodniczącej partii. Hennig-Kloska pytana, czy jest zaskoczona postawą Hołowni, przyznała, że jest to dziwne, ponieważ „w ciągu tygodnia przedwyborczego dużo czasu poświęcał polityce i zadeklarował chęć powrotu”.

Rozumiem, że wygrała może kandydatka bliższa jego sercu, więc jest spokojniejszy

— powiedziała.

Propozycja Hennig-Kloski

Zdaniem szefowej MSiŚ, wypowiedzi Hołowni pokazują, że były lider ugrupowania chciałby być aktywny politycznie.

Myślę, że byłby doskonałym wicepremierem z ramienia Polski 2050 w naszym rządzie i gdyby dołączył do rządowej ekipy to ja z dużą dozą przyjemności (…) współpracowałabym z panem marszałkiem

– oceniła.

Będzie to zależało na pewno od nowej pani przewodniczącej, jaką funkcję znajdzie dla pana marszałka, ale także od niego samego

– dodała Hennig-Kloska.

Przekazała także, że rozmawiała z Pełczyńską-Nałęcz o konieczności zwołania w najbliższym czasie zjazdu krajowego, by utworzyć funkcję „honorowego przewodniczącego-założyciela” dla Hołowni.

Na początku października ub.r. Rada Krajowa Polski 2050 wskazała Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na funkcję wicepremiera. Natomiast Hołownia wielokrotnie deklarował w mediach, że nie zamierza ubiegać się o tę funkcję oraz nie planuje wstępować do rządu.

mly/PAP

