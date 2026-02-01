„Docierają do mnie bardzo niepokojące informacje w sprawie dostępu do danych i meta danych KseF” – powiedział senator Grzegorz Bierecki, zwracając uwagę na wątpliwości wokół wchodzącego w życie Krajowego Systemu e-Faktur.
1 lutego 2026 roku wszedł w Polsce Krajowy System e-Faktur (KSeF). Początkowo obejmie około 4.2 tys. największych firm, a od 1 kwietnia systemem zostanie objęta większość pozostałych podmiotów, w tym wielu samozatrudnionych. Pełne wdrożenie reformy potrwa do 2027 roku.
Krajowy System e-Faktur służy do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur w obrocie między przedsiębiorstwami.
W pierwszym etapie system obejmuje tylko największe firmy, czyli takie, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. Takich firm - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys.
W drugim etapie, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.
Kontrowersje wokół systemu
Jak zwraca uwagę portal wPolsce24.tv:
Główne obawy dotyczyły firmy Imperva (Thales), która jest pośrednikiem w przepływie danych między podatnikiem a resortem finansów. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy, które jasno wskazują, że dane dostępne w systemie rzeczywiście przechodzą przez zagraniczną firmę. Świadczyć ma o tym może m.in. adres IP, widniejący w systemie
– czytamy.
Impreva, która pojawia się podczas analizy przepływu faktur wprowadzanych do KSeF, jest częścią Thales Group. Głównym udziałowcem wspomnianej grupy jest rząd Francji posiadający 26,60 proc. akcji. Mniejszościowi akcjonariuszami są Dassault Aviation – 25,59 proc. oraz BlackRock/Vanguard – 43,88 proc. Ostatni z podmiotów posiada udziały także w Dassault Aviation - francuskim koncernie lotniczo-kosmicznym
– pisze portal.
Reakcja senatora Biereckiego
Do sprawy odniósł się senator Grzegorz Bierecki. Zapowiedział wezwanie szefa resortu finansów do przedstawienia danych nt. Funkcjonowania nowego systemu.
Docierają do mnie bardzo niepokojące informacje w sprawie dostępu do danych i meta danych KSeF. Będę wnioskował o przedstawienie informacji przez ministra finansów w tej w sprawie na najbliższym posiedzeniu Senatu - zapowiedział b. szef senackiej komisji finansów
– powiedział senator Grzegorz Bierecki.
mly/X/wpolsce24.tv
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752123-powazne-watpliwosci-wokol-ksef-senator-bierecki-interweniuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.