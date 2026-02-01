„To potworna utrata poczucia bezpieczeństwa” – tak Elżbieta Rafalska, była minister rodziny, pracy i polityki społecznej, skomentowała fakt ministerialnego rozporządzenia, które umożliwia przyjmowanie porodów na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło rozporządzenie, które zakłada, że porody będą mogły się odbywać pod opieką położnej w szpitalach bez porodówek, które są oddalone ponad 25 km od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym.
Ten fakt spowodował oburzenie wielu środowisk, w tym polityków. Do sprawy odniosła się Elżbieta Rafalska z Prawa i Sprawiedliwości.
Na kobiety, które są w ciąży (…) padł blady strach. To nie jest już strach o samą akcję porodową, ale również lęk i strach o nowonarodzone dziecko. W dzisiejszych czasach, gdy…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752122-tylko-u-nas-porody-na-sor-ach-rafalska-trzesienie-ziemi