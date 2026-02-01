TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Porody na SOR-ach? Elżbieta Rafalska: Na kobiety, które są w ciąży, padł blady strach. To jest trzęsienie ziemi

  • Polityka
  • opublikowano:
Elżbieta Rafalska / autor: Fratria
Elżbieta Rafalska / autor: Fratria

„To potworna utrata poczucia bezpieczeństwa” – tak Elżbieta Rafalska, była minister rodziny, pracy i polityki społecznej, skomentowała fakt ministerialnego rozporządzenia, które umożliwia przyjmowanie porodów na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło rozporządzenie, które zakłada, że porody będą mogły się odbywać pod opieką położnej w szpitalach bez porodówek, które są oddalone ponad 25 km od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym.

Ten fakt spowodował oburzenie wielu środowisk, w tym polityków. Do sprawy odniosła się Elżbieta Rafalska z Prawa i Sprawiedliwości.

Na kobiety, które są w ciąży (…) padł blady strach. To nie jest już strach o samą akcję porodową, ale również lęk i strach o nowonarodzone dziecko. W dzisiejszych czasach, gdy…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych