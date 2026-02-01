Jak informuje Robert Bąkiewicz, nieznani sprawcy dopuścili się ataku koktajlami Mołotowa na dom dwojga działaczy Ruchu Obrony Granic! „Jeden z koktajli Mołotowa wywołał pożar na tarasie, drugi roztrzaskał się o okno” – napisał lider ROG.
O sprawie Robert Bąkiewicz poinformował na portalu X. Do ataku doszło w nocy.
PILNE! Dziś w nocy przekroczono kolejną granicę. Słowa nienawiści, sączone od miesięcy przez środowiska mieniące się „demokratycznymi” i „europejskimi”, zamieniły się w czyny. Dom Beaty i Roberta Fijałkowskich został zaatakowany koktajlami Mołotowa. To nie był wybryk chuligański – to był polityczny akt terroru wymierzony w patriotów. Zamach pod osłoną nocy
– przekonuje lider Ruchu Obrony Granic.
Atak miał miejsce o 5:00 rano, zaatakowano dom Fijałkowskich, który jest leśniczówką oddaloną od innych budynków. Na posesji znajdowały się też zwierzęta.
Do zdarzenia doszło dziś o godzinie 5:00 rano. Sprawcy doskonale wiedzieli, co robią i kogo atakują. Dom Fijałkowskich to leśniczówka, oddalona o 3,5 kilometra od najbliższych zabudowań. Napastnicy zakradli się pod osłoną nocy, by rzucić w budynek mieszkalny dwoma przedmiotami zapalającymi. Jeden z koktajli Mołotowa wywołał pożar na tarasie, drugi roztrzaskał się o okno. Tylko błyskawiczna reakcja Roberta Fijałkowskiego, który wybudzony hukiem ugasił ogień, zapobiegła tragedii na niewyobrażalną skalę. Na posesji, oprócz gospodarza, znajdowały się liczne zwierzęta – konie, krowy, psy i koty. Ci „bojownicy o wolność” byli gotowi spalić je żywcem
– czytamy.
Kim są Beata i Robert Fijałkowscy?
Właściciele domu to działacze Ruchu Obrony Granic.
Beata i Robert Fijałkowscy są winni tylko jednego – kochają Polskę i nie boją się o tym głośno mówić. Są aktywnymi działaczami Ruchu Obrony Granic, wspierają inicjatywy Roberta Bąkiewicza oraz Telewizję Republika. To, co wydarzyło się dzisiejszej nocy, jest bezpośrednią konsekwencją kampanii nienawiści wymierzonej w środowiska niepodległościowe. Widzieliśmy to już 28 stycznia w Szczecinie, gdzie groźbami podpalenia hotelu zablokowano spotkanie patriotyczne. Dziś te groźby zmaterializowały się w domu prywatnym
– napisał Bąkiewicz.
Pytamy wprost: Czy tak wygląda wasza „uśmiechnięta Polska”? Czy to jest ta słynna tolerancja, o której tak chętnie rozprawiają politycy obecnej koalicji rządzącej? Na sztandarach macie hasła o miłości i konstytucji, a w rękach niesiecie ogień, by niszczyć dorobek życia ludzi o innych poglądach
– dodał.
Walka z „patologią i okrucieństwem wobec zwierząt”
Jak czytamy we wpisie lider ROG, pani Beata Fijałkowska działa aktywnie w kwestii obrony zwierząt. Zdaniem Bąkiewicza, jej działania mogły sprawiać problemy działaczom Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.
Atak na Fijałkowskich ma również drugie dno. Beata Fijałkowska, znana jako „Strażniczka Zwierząt”, od 20 lat walczy z patologią i okrucieństwem wobec zwierząt. Ostatnie interwencje na terenie gmin rządzonych przez ludzi powiązanych z Koalicją Obywatelską i Lewicą naruszyły lokalne układy. Ratowanie cierpiących psów spotkało się z oporem urzędniczej machiny i lokalnych koterii. Dziś widzimy, że dla przeciwników Fijałkowskich nie ma żadnych świętości. Nie liczy się życie ludzkie, nie liczy się dobrostan zwierząt. Liczy się tylko brutalna siła i zastraszenie
– pisze Bąkiewicz.
Sprawa została zgłoszona organom ścigania. Na miejscu pracują technicy, zabezpieczane są ślady. Oczekujemy od Policji i Prokuratury natychmiastowych i zdecydowanych działań. Oczekujemy, że sprawcy tego barbarzyńskiego ataku zostaną schwytani i surowo ukarani – niezależnie od tego, kto ich inspirował. Do wszystkich, którzy myślą, że ogniem i terrorem złamią ducha polskich patriotów: Mylicie się. Każdy taki akt agresji tylko utwierdza nas w przekonaniu, że stoimy po właściwej stronie. Stronie cywilizacji życia, przeciwko cywilizacji nienawiści. Wyrażamy pełną solidarność z Beatą i Robertem! Jesteśmy z Wami!
– dodaje.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752120-atak-koktajlami-molotowa-na-dom-dzialaczy-ruchu-obrony-granic
