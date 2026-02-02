Publicysta Tomasz Lis, były redaktor naczelny „Newsweeka”, wielokrotnie atakował Polskę 2050 i założyciela tej formacji Szymona Hołownię. Niedawno zrobił to znowu, nazywając Hołownię… na swoim kanale na YouTube „Judaszem”. Był już przewodniczący Polski 2050 postanowił żartobliwie odpowiedzieć na ten atak.
Mamy epopeję pod tytułem Hołownia, dla mnie zupełnie nieznośną. Gość, który chciał być zbawcą, prorokiem, wszystko wskazuje na to, że dość definitywnie staje się Judaszem i próbuje tę swoją rolę Judasza dopełnić. Najpierw podarował PiS-owi dwa razy prezydenturę, potem spiskował z Bielanem i Kaczyńskim, próbując nawijać Polakom makaron na uszy, że to zwykłe konsultacje polityczne, potem zapowiadał, że zrobi karierę międzynarodową, (…) potem mieliśmy odejście (…), odejście jak się okazało niedefinitywne, potem wybory przewodniczącego partii, które też okazały się nie do końca definitywne, potem próba usankcjonowania przez część kierownictwa partii, w tym panią Cienkowską, wewnętrzne przewrotu w partii i usankcjonowania powrotu Hołowni, który miał odejść, ale najwyraźniej nie chce odejść. I to nie jest koniec
— powiedział Tomasz Lis na swoim kanale YouTube 27 stycznia w nagraniu o wymownym tytule: „Czas POGONIĆ Judasza”.
Leszek Miller powiedział kiedyś, że polityka poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Hołownia zaczął źle, kończy jeszcze gorzej
— dodał Lis.
Reakcja Hołowni
Na atak Lisa w żartobliwy sposób zdecydował się odpowiedzieć Szymon Hołownia.
Zdradziłem Chrystusa… Tym razem, w obronie Koalicji, poprzestaniemy na słowach? Jak obstawiacie?
— zapytał na platformie X były lider Polski 2050.
