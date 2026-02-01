Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która wygrała wybory na przewodniczącego Polski 2050, zaprezentowała na platformie X swoje pierwsze kroki w nowej roli w partii. Zapowiedziała spotkanie z liderami partii koalicyjnych, a więc również premierem Donaldem Tuskiem.
Wczoraj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała powtórzoną drugą turę wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Nieznacznie pokonała minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę - 350 do 309.
Wczoraj ludzie Polska 2050 obdarzyli mnie zaufaniem wybierając na nową przewodniczącą naszej partii. Dziś czas na oczywistą, ale kluczową deklarację: Polska 2050 jest odpowiedzialną częścią K15X. W tej koalicji będziemy wierni naszym wartościom i zobowiązaniom wobec wyborców
— napisała teraz na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Cel Polski 2050
Nasz cel to m. in. sprawiedliwy system podatkowy, który wspiera pracę, bez ulg dla najsilniejszych, polska gospodarka oparta na innowacjach, a nie taniej sile roboczej, polityka mieszkaniowa, której celem są dostępne mieszkania, a nie zarobek niewielkich uprzywilejowanych grup, wreszcie rozwój, który obok metropolii, wspiera mocno lokalną
— podkreśliła.
Nowa przewodnicząca Polski 2050 zdradziła, że zamierza spotkać się z liderami wszystkich formacji koalicyjnych.
Spotkam się z liderami partii koalicyjnych, żeby jako nowa przewodnicząca porozmawiać o dalszej dobrej współpracy w ramach naszej koalicji
— napisała.
