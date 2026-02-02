Czy wygraną minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na przewodniczącą Polski2050 można traktować w kategoriach porażki Donalda Tuska? Tak ocenia całą sprawę była polityk Lewicy Beata Maciejewska. „Czy coś przeoczyłam, czy Donald Tusk naprawdę nie pogratulował Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz?” - pyta we wpisie na platformie X.
W ostatnich miesiącach w mediach niejednokrotnie pojawiały się sugestie o domniemanym konflikcie między premierem Donaldem Tuskiem a minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Nowa liderka Polski 2050 była przez najgorliwszych wyznawców Donalda Tuska niejednokrotnie atakowana i traktowana jak „zdrajca” (podobnie zresztą jak jej poprzednik Szymon Hołownia), ponieważ nie zawsze i nie we wszystkim zgadza się z szefem rządu.
Tusk nie pogratulował?
Część komentatorów ocenia, że premier Donald Tusk (który niejednokrotnie miał odbywać na posiedzeniach rządu ostre dyskusje z Pełczyńską-Nałęcz) może nie być zadowolony z takiego kierunku zmian w przywództwie Polski2050.
Beata Maciejewska, była polityk Lewicy, zwróciła uwagę na reakcję Tuska na wygraną Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. A może raczej brak reakcji…
Czy coś przeoczyłam, czy Donald Tusk naprawdę nie pogratulował Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz? Jej wybór na szefową Polski2050 to jego kolejna porażka po wyborach prezydenckich — o mniejszym znaczeniu politycznym, ale za to boleśniejsza. Wyraźnie widać, że Tusk nie trawi inteligentnej liderki z własnym zdaniem, podobnie jak większość polityków jego patriarchalnego pokolenia i otoczenia
— napisała Maciejewska na portalu X.
Jak można oskarżać Donalda Tuska o „patriarchalizm”, skoro zawsze mówi „każda i każdy z was”, a pewnie zdarza mu się nawet używać feminatywów?
X/Joanna Jaszczuk
