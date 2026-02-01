Antyukraiński patostreamer Paweł N. został aresztowany! Usłyszał m.in. zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności policjanta

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Antyukraiński patostreamer 44-letni Paweł N. ps. Nazar został aresztowany na trzy miesiące za zniszczenie mienia, grożenie partnerce i zaatakowanie funkcjonariusza policji.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował PAP w niedzielę, że prokurator przedstawił 44-letniemu Pawłowi N. cztery zarzuty - zniszczenia mienia, kierowania gróźb karalnych oraz znieważenia i naruszenia nietykalności policjanta. Zarzuty dotyczyły zdarzeń z piątku.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy

— dodał Duszyński.

Zatrzymanie Pawła N.

Mężczyzna 30 stycznia został zatrzymany w związku z grożeniem swojej partnerce. Kobieta zawiadomiła policję, a podczas interwencji „Nazar” zaatakował jednego z interweniujących funkcjonariuszy.

Zaledwie dwie doby wcześniej 44-latek z Gdyni został zwolniony z aresztu, gdzie przebywał w związku z zarzutami ws. zniszczenia zabytku, groźby motywowanej uprzedzeniami oraz złamaniem zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej innym przestępstwem.

tkwl/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych