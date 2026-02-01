Antyukraiński patostreamer 44-letni Paweł N. ps. Nazar został aresztowany na trzy miesiące za zniszczenie mienia, grożenie partnerce i zaatakowanie funkcjonariusza policji.
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował PAP w niedzielę, że prokurator przedstawił 44-letniemu Pawłowi N. cztery zarzuty - zniszczenia mienia, kierowania gróźb karalnych oraz znieważenia i naruszenia nietykalności policjanta. Zarzuty dotyczyły zdarzeń z piątku.
Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy
— dodał Duszyński.
Zatrzymanie Pawła N.
Mężczyzna 30 stycznia został zatrzymany w związku z grożeniem swojej partnerce. Kobieta zawiadomiła policję, a podczas interwencji „Nazar” zaatakował jednego z interweniujących funkcjonariuszy.
Zaledwie dwie doby wcześniej 44-latek z Gdyni został zwolniony z aresztu, gdzie przebywał w związku z zarzutami ws. zniszczenia zabytku, groźby motywowanej uprzedzeniami oraz złamaniem zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej innym przestępstwem.
