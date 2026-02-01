„Działając w oparciu o art. 41 5 1 k.p.w., zawiadamiam, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż Waldemar Żurek, prowadząc pojazd mechaniczny na drodze publicznej, dopuścił się wykroczenia” - poinformował Marcin Romanowski na portalu X, odnosząc się do sytuacji, gdy Żurek nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie, która weszła na przejście dla pieszych.
Sytuacja, do której odnosi się były wiceminister sprawiedliwości, wydarzyła się podczas wywiadu na kanale „Duży w Maluchu”. Waldemar Żurek kierował fiatem 126p, w pewnym momencie przejechał przez przejście dla pieszych, nie ustępując pierwszeństwa kobiecie, która wchodziła na pasy. Zawiadomienie zostało wysłane do KMP w Krakowie.
Zawiadomienie na pirata drogowego złożone. Na wszelki wypadek. Bo żarty, że zarzuty usłyszy kobieta, bo wtargnęła na pasy bez serduszka w klapie jako neo-przechodzień - w kryptodyktaturze ciemniaków nie wszystkich śmieszą…
— poinformował Romanowski na portalu X.
Działając w oparciu o art. 41 5 1 k.p.w., zawiadamiam, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż Waldemar Żurek, prowadząc pojazd mechaniczny na drodze publicznej, dopuścił się wykroczenia określonego w art. 86b 5 1 kodeksu wykroczeń, polegającego na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych
— czytamy w zawiadomieniu byłego wiceministra sprawiedliwości.
