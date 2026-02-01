Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, na antenie Polsat News zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni pojawi się inicjatywa głowy państwa, dotycząca demokracji bezpośredniej. Chodzi o obniżenie progu ważności referendów lokalnych.
Prezydent Nawrocki generuje poparcie i sympatię ze strony prawicowych wyborców: od PiS po wyborców Konfederacji jednej i drugiej, i jest przez to takim „obywatelskim” prezydentem. Jeśli mówimy o referendum, to one zwracają dużą część władzy w ręce obywateli
— podkreślił Zbigniew Bogucki.
Mieszkańcy Krakowa zamierzają podjąć próbę odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Od 27 stycznia zbierane są podpisy pod tą inicjatywą. By referendum się odbyło, inicjatorzy akcji muszą zebrać około 58 tys. podpisów mieszkańców Krakowa do połowy marca.
Jeśli mamy wolę mieszkańców, żeby rozpisać referendum, bo nie są zadowoleni ze swojego włodarza, to nie może być tak - to jest złe rozwiązanie, które psuje demokrację - że ten, który ma być odwoływany, mówi: „Nie idźcie na wybory, bo jak nie pójdziecie, to nie będzie progu, a wtedy to nawet jak 90 proc. zagłosuje za moim odwołaniem, to referendum nie będzie ważne”
— mówił szef Kancelarii Prezydenta.
Niższy pułap referendum
Aktualnie aby referendum lokalne było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. osób uprawnionych do głosowania. Jednak gdy sprawa dotyczy odwołania m.in. wójta czy prezydenta miasta, to by wynik był wiążący, musi uczestniczyć w nim przynajmniej 60 proc. uprawnionych.
Jeśli uda się zebrać liczbę podpisów, żeby zarządzić referendum, to niższy powinien być pułap ważności tego referendum. (…) Tak, żeby ten, kto ma być odwoływany i ten, kto chce odwołać danego wójta, burmistrza czy prezydenta, starał się o to, żeby w tym referendum wzięło udział jak najwięcej ludzi
— powiedział Bogucki.
Ruch prezydenta wobec ewentualnych działań Senatu
A co, jeśli Senat będzie blokował rozpisanie referendum?
Gdyby Senat blokował możliwość rozpisania referendum np. w kwestii wymiaru sprawiedliwości, czyli nie zostałyby spełnione warunki formalne, to uważam, że jest taka siła społeczna i obywatelska, że prezydent - jako prezydent obywatelski - mógłby się zwrócić do Polaków o rozpisanie referendum, którego on byłby patronem, a byłoby to referendum obywatelskie
— podkreślił szef KPRM.
Ja nie mówię, że tak będzie, że to dzisiaj jest przygotowywane, ale mówię o tym, że jeśli prezydent byłby blokowany, a taka byłaby wola prezydenta, to takie rozwiązanie jest możliwe
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Człowiek z dachu. „Mieszkańcy Krakowa idą na wojnę z prezydentem Aleksandrem Miszalskim.” Prezydent kontynuuje degradację miasta
— TYLKO U NAS. Uda się odwołać Aleksandra Miszalskiego? Pęk: „Można śmiało powiedzieć, że jest najgorszym prezydentem Krakowa”
tkwl/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752097-bogucki-zapowiada-ruch-prezydenta-ws-referendow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.