„Przeważyło 41 głosów. Jaka masakra” - takie głosy słychać w Polsce2050 po wyborach nowego lidera - a raczej liderki, ponieważ o przywództwo walczyły dwie panie minister. Z Pauliną Hennig-Kloską wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Komentarze po wyborach w jednej z partii tworzących koalicję rządzącą nie milkną także w sieci.
Nową przewodniczącą Polski2050 została minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Dziękuję za zaufanie ludziom PL2050. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (frekwencja 94 proc.!). Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską
— napisała na portalu X.
Według niektórych komentatorów Pełczyńskiej-Nałęcz, przypadła po prostu rola syndyka masy upadłościowej, według innych - taki wybór jest szansą na podźwignięcie mocno poobijanej partii. Co oznacza to dla partii, która ostatnio - m.in. za sprawą wyborów i ujawnionych przy tej okazji konfliktów wewnętrznych - boryka się z kryzysem? Zebraliśmy dla Państwa najciekawsze komentarze.
Podzielone opinie
Zaczęło się, Trzecia, czwarta i piąta droga
— ironizuje europoseł PiS Waldemar Buda.
Ciekawi mnie, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz — jeśli zostanie wicepremierem — jako liderka Polski2050 zdecyduje się na zmiany personalne na stanowiskach ministrów, wiceministrów oraz szefów urzędów i instytucji obsadzonych przez członków tej partii
— podkreśla poseł Jerzy Materna.
Trochę otrzeźwieli od N
— komentuje poseł PiS Marcin Porzucek, nawiązując do historii partii Nowoczesna.
Gratulacje!
— skomentowała wpis Pełczyńskiej-Nałęcz poseł z Kutna Paulina Matysiak.
Gratulacje! Dobry wybór, będzie służył demokracji i ludziom, zamiast partyjnym układom zasiedziałych panów. Co niektórzy będą musieli się posunąć
— pisze Beata Maciejewska, była wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.
Wybory w Polsce2050 wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Gratulacje. Jednocześnie oznacza to, że głównym celem partii nie będzie jak najszybsze wchłonięcie przez Koalicję Obywatelską. Czyli
— komentuje Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”, dołączając nagłówek jednego z tygodników: „Donald Tusk się wściekł”.
Donald Tusk tygodniami odmawiał spotkania z Ministrem swojego rządu. To teraz przyjdzie mu się spotkać z nim na Radzie Liderów Koalicji. A to peszek.
— pisze internauta Kacper Kamiński.
Zwycięstwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na przewodniczącą Polski 2050 to jedyna szansa na to, żeby ta partia w 2027 roku przekroczyła 5-procentowy próg i nie została zjedzona przez KO Wielokrotnie mówiłem o tym w podcaście „Algorytmy Władzy” na YT kanale @Salon24pl. Dobra wiadomość dla Polski!
— komentuje Adam Abramczyk.
Wyobraźcie sobie czym musi być partia Polska2050, jeśli ogromne szanse na zostanie jej szefową miała Paulina Siemens-Klęska
— ocenia Magda Trzaskowska.
Czyli syndykiem została Pani Pelczynska. Powodzenia zatem
— pisze internauta Kamil Dybowicz.
Gratulujemy i cieszymy się, że nadal będzie antydeweloperski bezpiecznik w rządzie
— podkreśla internauta Patryk Spaliński.
I na koniec: komentarz „obrazkowy”:
„Ta telenowela szybko się nie skończy”
Anonimowe opinie członków partii Polska 2050 przytoczono także w artykule Onetu.
Przeważyło 41 głosów. Jaka masakra
— komentuje jedna z cytowanych osób.
Inny rozmówca ocenia, że na decyzji zaważyły niedawne wypowiedzi Szymona Hołowni.
To jego odgrażanie się, że odejdzie z partii, że wyjdzie z koalicji. A prawda jest taka, że on sam nie wie, co teraz zrobi
— podkreśla anonimowy działacz Polski2050.
Ta telenowela tak łatwo się nie skończy. Nie wierzę w to, że ci wichrzyciele partyjni nagle się uciszą i będziemy działać jak jedna pięść
— dodaje inny rozmówca.
Podsumowanie
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została nową przewodniczącą Polski 2050, wygrywając minimalnie (41 głosów) z Pauliną Hennig-Kloską. Wybór wywołał falę skrajnych komentarzy — od gratulacji i nadziei na odbudowę partii po ironiczne i krytyczne głosy mówiące o „syndyku masy upadłościowej” i dalszym chaosie. W samej partii słychać obawy, że wewnętrzne konflikty szybko nie ucichną.
