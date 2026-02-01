„Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma swoje zdanie. Natomiast dialog jest w koalicji na pewno potrzebny. Każde z ugrupowań powinno wnosić coś swojego, ale też powinno współpracować. Liczę na to, że współpraca będzie” - powiedziała poseł Barbara Okuła z Polski 2050 w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania o współpracę Pełczyńskiej Nałęcz z premierem Donaldem Tuskiem.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pokonała Paulinę Hennig-Kloskę w wyścigu o fotel lidera Polski 2050. Czy panie będą potrafić ze sobą współpracować?
Najważniejsze teraz jest to, żeby obie panie współpracowały, żeby współpracowały też z marszałkiem Szymonem Hołownią
— powiedziała Okuła.
Mając na uwadze wcześniejsze obrzucanie się oskarżeniami, jak się dogadają poszczególne frakcje w PL2050?
To jest właśnie sztuka dialogu, kompromisu, dogadywania się. Liczę na to, że się dogadamy. Wcześniej byliśmy zwartym klubem, wszyscy byliśmy razem, natomiast poglądy nasze się różnią. Wybory też pokazały, że połowa klubu jest bardziej liberalna, połowa klubu i partii, jak się okazało, jest bardziej w stronę konserwatywną, prawicową
— wyjaśniła poseł.
Współpraca Pełczyńskiej-Nałęcz z Tuskiem
Jak będzie wyglądać współpraca Pełczyńskiej-Nałęcz z Donaldem Tuskiem? Nie jest żadną tajemnicą, że za sobą nie przepadają.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma swoje zdanie. Natomiast dialog jest w koalicji na pewno potrzebny. Każde z ugrupowań powinno wnosić coś swojego, ale też powinno współpracować. Liczę na to, że współpraca będzie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wielokrotnie mówiła, że chce być nadal w koalicji
— wyjaśniła polityk.
Czy Pełczyńska-Nałęcz odda władzę Szymonowi Hołowni?
Myślę, że nie. Wybory się dokonały. Jest nowa przewodniczącą. Zarówno jedna jak i druga kandydatka od początku mówiła, że Szymon Hołownia będzie honorowym przewodniczącym naszego klubu
— powiedziała Okuła.
Porody na SOR
Rząd Koalicji 13 Grudnia zamyka część porodówek i wprowadził możliwość porodów na SOR.
Uważam, że takie porody powinny być w ogóle w szpitalach dopuszczone. Zdarza się tak, że kobieta nie jest w stanie dojechać, niezależnie od tego, czy to jest daleko, czy blisko. Każdy poród przebiega inaczej
— stwierdziła poseł.
Położna na oddziałach SOR według mnie to bardzo dobry pomysł, natomiast nie możemy tego traktować jako coś normalnego
— dodała.
