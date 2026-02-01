38,9 proc. Polaków uważa, że PiS może być zepchnięte na margines lub ulec rozłamowi wskutek rosnącej popularności obu Konfederacji. 53,8 proc. respondentów wciąż wierzy w stabilność PiS, odrzucając czarny scenariusz - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 38,9 proc. ankietowanych przewiduje, że PiS może zostać zmarginalizowane lub podzielone na skutek wzrostu konkurencyjności ze strony Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.
Zdanie większości badanych
Większość badanych - 53,8 proc. - uważa jednak, że PiS utrzyma swoją pozycję.
Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 7,3 proc. respondentów.
Badanie pokazuje, że wyborcy koalicji rządzącej (KO, Lewicy i Trzeciej Drogi) dostrzegają potencjał Konfederacji, przewidując zmierzch PiS. Łącznie aż 58 proc. ankietowanych w tym gronie przewiduje możliwy rozpad partii Jarosława Kaczyńskiego.
Wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja) w znacznej większości nie wierzą w upadek partii Kaczyńskiego. Tak wskazało aż 73 proc. badanych z tego grona
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 osób.
