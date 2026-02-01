Bilans tego rządu jest rozczarowujący. W mojej ocenie ten rząd pracowników zawiódł - powiedział w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.
Gdy w 2023 r. zostałem zaproszony przez Platformę Obywatelską do udziału w marszu 4 czerwca, a później w marszu październikowym, odpowiedziałem pozytywnie
— przypomina lider Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w wywiadzie dostępnym w niedzielę na stronach internetowego wydania „Rz”.
Jego zdaniem rząd nie spełnił wielu obietnic, z którymi szedł do wyborów.
Niespełnione obietnice
To, z czym mamy dziś do czynienia, jest z naszego punktu widzenia absolutnie nie do zaakceptowania: wzrost wynagrodzeń ograniczony do poziomu prognozowanej inflacji, faktyczne mrożenie realnych dochodów, a także brak realizacji obietnic dotyczących emerytur stażowych. Tych obszarów niezadowolenia jest naprawdę bardzo dużo
— powiedział Piotr Ostrowski.
Mam też wrażenie, że obecny rząd – podobnie jak wcześniej rząd Zjednoczonej Prawicy – po prostu nie wierzy w dialog społeczny i nie uznaje go za istotny element prowadzenia polityki państwa
— dodał.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752071-szef-opzz-wystawil-ocene-rzadowi-zawiodl
