Bilans tego rządu jest rozczarowujący. W mojej ocenie ten rząd pracowników zawiódł - powiedział w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

Gdy w 2023 r. zostałem zaproszony przez Platformę Obywatelską do udziału w marszu 4 czerwca, a później w marszu październikowym, odpowiedziałem pozytywnie

— przypomina lider Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w wywiadzie dostępnym w niedzielę na stronach internetowego wydania „Rz”.

Jego zdaniem rząd nie spełnił wielu obietnic, z którymi szedł do wyborów.

Niespełnione obietnice

To, z czym mamy dziś do czynienia, jest z naszego punktu widzenia absolutnie nie do zaakceptowania: wzrost wynagrodzeń ograniczony do poziomu prognozowanej inflacji, faktyczne mrożenie realnych dochodów, a także brak realizacji obietnic dotyczących emerytur stażowych. Tych obszarów niezadowolenia jest naprawdę bardzo dużo

— powiedział Piotr Ostrowski.

Mam też wrażenie, że obecny rząd – podobnie jak wcześniej rząd Zjednoczonej Prawicy – po prostu nie wierzy w dialog społeczny i nie uznaje go za istotny element prowadzenia polityki państwa

— dodał.

PAP/Tomasz Karpowicz

