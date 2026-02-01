„Wykończyli pomoc ofiarom przestępstw, wykończyli też pomoc osobom wychodzącym z zakładów karnych, oni nawet nie zrealizowali swojej solennej obietnicy (…) pomocy dla dzieci. (…) Wszystko zaorali, a nas oskarżają o to, że rzekomo my nie pomagaliśmy ofiarom” - wypunktował na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, mówiąc o Funduszu Sprawiedliwości i ostatnich poczynaniach ministra Waldemara Żurka. „To jest destruktor” - stwierdził poseł PiS, były szef MS, objęty azylem politycznym na Węgrzech.
Co się dzieje z Funduszem Sprawiedliwości?
W ostatnim czasie pojawiły się nowe informacje, które dopełniają obrazu zniszczenia Funduszu Sprawiedliwości za obecnej władzy. Konkurs, na podstawie którego od nowego roku ofiary przestępstw oraz więźniowie wychodzący na wolność mieli uzyskać…
