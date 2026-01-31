Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została wybrana na nową przewodniczącą partii Polski 2050 Szymona Hołowni. Różnicą 41 głosów pokonała Paulinę Hennig-Kloskę. „Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską” - oświadczyła już nowa szefowa ugrupowania za pośrednictwem serwisu X.
Partia poinformowała o wyniku drugiej tury (tym razem udanej) w mediach społecznościowych, zamieszczając grafikę z nową szefową formacji, której przewodniczył do tej pory jej założyciel, Szymon Hołownia.
Głosowanie rozpoczęło się o godz. 16 i zakończyło się po godz. 22. Uprawnionych było ponad 800 osób. Jak poinformowało PAP biuro prasowe Polski 2050, w głosowaniu wzięło udział 659 członków partii.
• Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uzyskała 350 głosów
• Paulina Hennig-Kloska otrzymała 309 głosów
Dziękuję za zaufanie ludziom Polski 2050. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (frekwencja 94%!). Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską
— napisała Pełczyńska-Nałęcz w serwisie X po wyborze.
Przypomnijmy, obie panie zasiadają w koalicyjnym rządzie Donalda Tuska. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest ministrem funduszy i polityki regionalnej, Paulina Hennig-Kloska kieruje resortem klimatu i środowiska.
UCHWAŁA NR 3101/01/2026 KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ PARTII POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI Krajowa Komisja Wyborcza po przeprowadzeniu głosowania tajnego w formie elektronicznej uchwala co następuje: § 1 Ustala się następujące wyniki wyborów: Hennig-Kloska Paulina - liczba głosów: 309 Pełczyńska-Nałęcz Katarzyna - liczba głosów: 350 § 2 W związku z uzyskaniem przez Kandydatkę Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz wymaganej większości głosów Krajowa Komisja Wyborcza stwierdza, że została ona wybrana na Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
— czytamy w komunikacie komisji wyborczej partii, nadesłanej do naszej redakcji.
Kariera Pełczyńskiej-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w przeszłości była ambasadorem w Rosji, wiceszefową MSZ i szefową sztabu wyborczego Polski 2050 przed wyborami w 2023 r.
Drugie podejście i kryzys w partii
O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków – oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści – Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Hołownia, obecny lider i założyciel Polski 2050, we wrześniu ub.r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Poprzednio władze ugrupowania zostały wybrane na początku 2023 r. na 3 lata, w styczniu minęła więc ich kadencja i trzeba było zorganizować wybory zarówno przewodniczącego, jak i Rady Krajowej.
Pierwsza próba przeprowadzenia II tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia. Trwające do godz. 22 głosowanie, które przeprowadzono online… unieważniono z powodu problemów technicznych. Decyzję o powtórzeniu II tury wyborów podjęła w poniedziałek, 19 stycznia, Rada Krajowa Polski 2050.
Do tego czasu partię trawił poważny kryzys wewnętrzny, jak i wizerunkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Dziś Polska 2050 znów spróbuje wybrać swojego szefa. W grze pozostały dwie kandydatki. Hołownia odejdzie z partii?
— Szokujące kulisy sporu w Polsce 2050! Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz oszukały Hołownię? „Próbował wejść i uratować to, co zostało”
— Niezależnie od wyniku wyborów w Polsce 2050 partię czeka rozpad. „Część posłów całkowicie straciła zaufanie”. Petru szkodnikiem?
— Pełczyńska-Nałęcz wygrała wybory na przewodniczącą Polski 2050? Prof. Pałka: Większość wymagana przez ustawę została już osiągnięta
Adam Kacprzak/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752065-pelczynska-nalecz-wybrana-na-nowa-przewodniczaca-polski-2050
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.