Sąd aresztował na trzy miesiące dwóch Białorusinów w związku z przemytem balonami meteorologicznymi papierosów z Białorusi do Polski - poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku.
Mężczyźni w wieku 37 i 39 lat usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Grozi im kara nie mniejsza niż 3 lata pozbawienia wolności.
Do zatrzymania tych mężczyzn doszło w ostatnich dniach na terenie województwa podlaskiego - poinformowała PAP rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. SG nie podaje jakiej ilości przemycanych papierosów dotyczą postawione Białorusinom zarzuty.
Do prób przemytu papierosów balonami meteorologicznymi przez wschodnią granicę dochodzi od jakiegoś czasu.
Zabezpieczenia graniczne powstałe na granicy polsko-białoruskiej między innymi w postaci bariery fizycznej i elektronicznej spowodowały, że przemytnicy szukają wciąż nowych sposób przemytu nielegalnych wyrobów tytoniowych
— przypomina w komunikacie rzeczniczka POSG. Zaznaczyła jednocześnie, że ponieważ balon meteorologiczny może być np. wypełniony wodorem, kontakt z nim może grozić niebezpieczeństwem, dlatego SG prosi osoby, które zauważą takie balony, aby przede wszystkim poinformowały o tym służby.
Wloty balonów meteorologicznych do Polski
Także w ostatnich dniach Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) informowało o zarejestrowaniu wlotów w polską przestrzeń powietrzną najprawdopodobniej właśnie balonów meteorologicznych z kierunku Białorusi. W związku z tym tymczasowo w Podlaskiem są wprowadzone ograniczenia w przestrzeni powietrznej. DORSZ zapewniało jednocześnie, że sytuacja jest monitorowana przez odpowiednie służby.
Podlaski Oddział SG podsumował, że w 2025. za przemyt papierosów z Białorusi do Polski balonami meteorologicznymi zatrzymano łącznie 29 osób, a wartość wykrytych przemyconych papierosów przekroczyła 3,4 mln zł.
CZYTAJ TAKŻE: Białoruskie balony meteorologiczne w Polsce! Żaryn: „To nie przypadek, ale kolejna operacja wywiadowcza destabilizująca Polskę”
Adam Stankiewicz/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752059-dwaj-bialorusini-trafili-do-aresztu-chodzi-o-przemyt-papierosow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.