Prezydent Karol Nawrocki nadał pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Jadwidze Rudnickiej. Order został przyznany za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności publicznej i społecznej - poinformowano na stronie KPRP.
Jak wyjaśniono, decyzję prezydenta o pośmiertnym uhonorowaniu Jadwigi Rudnickiej ogłosił doradca prezydenta Tomasz Heryszek, podczas uroczystości pogrzebowych w Gliwicach.
Jadwiga Rudnicka zmarła 25 stycznia. Była działaczką społeczną, związkową i samorządową, posłanką na Sejm I kadencji oraz senatorem VI kadencji.
Ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1955–81 pracowała w Biurze Projektów „Prosynchem”, gdzie w 1980 r. założyła Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.
Jak poinformowano na stronie Sejmu, działalność związkową prowadziła na szczeblu miejskim i regionalnym. Należała do Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. W stanie wojennym działała w Komitecie Pomocy Więzionym i Internowanym. Była współzałożycielką Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W latach 1991-2005 była pełnomocnikiem dyrektora ds. inwestycji w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
Była prezesem Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach, wiceprzewodniczącą Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Rakiem i wiceprzewodniczącą zarządu głównego Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich Polski. Działała także w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Towarzystwie Polska-Ukraina „Kontakt”.
Działalność polityczna
W latach 1998–2002 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego a następnie do 2005 r. była radną Gliwic. W 2005 r. uzyskała mandat senatorski. W Senacie VI kadencji zasiadała w latach 2005-07.
Do Sejmu I kadencji (1991-93) została wybrana w okręgu gliwickim z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. Zasiadała w Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
Była odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
