Marian Banaś, były już prezes Najwyższej Izby Kontroli, na platformie X niemal wprost zdaje się narzekać na to, że jego następca Mariusz Haładyj, nie jest tak jak on zaangażowany w uderzanie w Prawo i Sprawiedliwość. Banaś nawet nie próbuje udawać, że był obiektywnym prezes NIK.

Najwyższa Izba Kontroli pod nowym kierownictwem wydaje się być wentylem bezpieczeństwa dla PiS. Jej działania rodzą naprawdę bardzo poważne wątpliwości…

— napisał na platformie X Marian Banaś. Warto zaznaczyć, że za czasów prezesury Banasia faktycznie NIK bardzo skupił się na ściganiu PiS-u, analizując różne sprawy za sprawowania władzy przez tę partię. Sam Banaś publicznie nie ukrywał niechęci do PiS-u, co budziły zrozumiałe pytania o stronniczość NIK-u.

Następcę Banasia - Mariusza Haładyja - poparł niemal cały Sejm. Aż 421 posłów głosowało za jego kandydaturą, a zaledwie 4 było przeciw. 6 posłów wstrzymało się od głosu.

Gosek do Banasia: „Nawet Pan nie udaje. Przykre”

Na wpis Banasia zareagował poseł PiS Mariusz Gosek.

Marianie Banasiu, „durexie” Ty nasz, Pan ma czelność atakować Szefa NIK Pana Prezesa Mariusza Haładyja. Pan mówi o „wentylu bezpieczeństwa” dla PiS?

— pytał Mariusz Gosek.

Musi Pan się przyzwyczaić, że najwyższy organ kontrolny w państwie ma działać niezależnie od barw politycznych i żywionych prywatnie uraz. A ja oceniam - jako wiceprzewodniczący komisji kontroli państwowej, że w swojej pracy trudno Panu było nawet udawać osoby nienawidzącej mojego środowiska politycznego - Prawa i Sprawiedliwości. Taką mam ocenę

— zaznaczył poseł PiS.

Jeżeli NIK działa tak, że rodzą się wątpliwości, które następnie potwierdzane są przez odbieranie takich relacji, jak obecnie ja słyszę od osób zgłaszających się do mnie w ramach obowiązków poselskich, słyszę tak od beneficjentów czy wykonujących pracę urzędniczą - jak w Ministerstwie Sprawiedliwości, to najlepsze, co się skończyło i jest już za nami, to Pana kadencja Prezesa NIK

— ocenił Gosek.

Co do „wentyli bezpieczeństwa” niech Pan się zajmie swoim wentylem Panie Marianie w ramach zasady: durex czy jakiejkolwiek innej

— napisał polityk PiS.

Jako były Prezes NIK zarzucanie przez Pana obecnemu kierownictwu, że de facto zbyt słabo „dociska” środowisko PiS, mówi już wszystko. Nawet Pan nie udaje. Przykre

— zakończył swój wpis.

