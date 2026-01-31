Marian Banaś, były już prezes Najwyższej Izby Kontroli, na platformie X niemal wprost zdaje się narzekać na to, że jego następca Mariusz Haładyj, nie jest tak jak on zaangażowany w uderzanie w Prawo i Sprawiedliwość. Banaś nawet nie próbuje udawać, że był obiektywnym prezes NIK.
Najwyższa Izba Kontroli pod nowym kierownictwem wydaje się być wentylem bezpieczeństwa dla PiS. Jej działania rodzą naprawdę bardzo poważne wątpliwości…
— napisał na platformie X Marian Banaś. Warto zaznaczyć, że za czasów prezesury Banasia faktycznie NIK bardzo skupił się na ściganiu PiS-u, analizując różne sprawy za sprawowania władzy przez tę partię. Sam Banaś publicznie nie ukrywał niechęci do PiS-u, co budziły zrozumiałe pytania o stronniczość NIK-u.
Następcę Banasia - Mariusza Haładyja - poparł niemal cały Sejm. Aż 421 posłów głosowało za jego kandydaturą, a zaledwie 4 było przeciw. 6 posłów wstrzymało się od głosu.
Gosek do Banasia: „Nawet Pan nie udaje. Przykre”
Na wpis Banasia zareagował poseł PiS Mariusz Gosek.
Marianie Banasiu, „durexie” Ty nasz, Pan ma czelność atakować Szefa NIK Pana Prezesa Mariusza Haładyja. Pan mówi o „wentylu bezpieczeństwa” dla PiS?
— pytał Mariusz Gosek.
Musi Pan się przyzwyczaić, że najwyższy organ kontrolny w państwie ma działać niezależnie od barw politycznych i żywionych prywatnie uraz. A ja oceniam - jako wiceprzewodniczący komisji kontroli państwowej, że w swojej pracy trudno Panu było nawet udawać osoby nienawidzącej mojego środowiska politycznego - Prawa i Sprawiedliwości. Taką mam ocenę
— zaznaczył poseł PiS.
Jeżeli NIK działa tak, że rodzą się wątpliwości, które następnie potwierdzane są przez odbieranie takich relacji, jak obecnie ja słyszę od osób zgłaszających się do mnie w ramach obowiązków poselskich, słyszę tak od beneficjentów czy wykonujących pracę urzędniczą - jak w Ministerstwie Sprawiedliwości, to najlepsze, co się skończyło i jest już za nami, to Pana kadencja Prezesa NIK
— ocenił Gosek.
Co do „wentyli bezpieczeństwa” niech Pan się zajmie swoim wentylem Panie Marianie w ramach zasady: durex czy jakiejkolwiek innej
— napisał polityk PiS.
Jako były Prezes NIK zarzucanie przez Pana obecnemu kierownictwu, że de facto zbyt słabo „dociska” środowisko PiS, mówi już wszystko. Nawet Pan nie udaje. Przykre
— zakończył swój wpis.
