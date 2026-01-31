Premier Donald Tusk na platformie X postanowił się pochwalić kilkoma tekstami w zagranicznych mediach, w których chwalona jest Polska. Czyżby próbował sugerować, że ma to jakikolwiek związek z działalnością jego rządu?
Jak Cię widzą, tak Cię piszą…
— napisał na platformie X Donald Tusk, załączając do wpisu nagranie.
We wspomnianym nagraniu Donald Tusk przedstawił kilka tekstów zagranicznych mediów, w których Polska została przedstawiona w pozytywny sposób.
Ostatnio sprawdzaliśmy w Google jakie są najpopularniejsze pytania o Polskę i wyszło nam, że Polska jest naprawdę kapitalnym miejscem. Sprawdźmy, co piszą o nas w zagranicznej prasie w ostatnich miesiącach
— powiedział Tusk.
„The Economist”, zobaczcie, okładka: „Niesamowity wzrost Polski”. Tom Calver, to jest „The Sunday Times”: „Polska jest niemal tak bogata, jak Wielka Brytania”. Tutaj niemiecki Focus: „Europejska nowa potęga? Polska przygotowuje się do wyprzedzenia Niemiec i Wielkiej Brytanii”. A to „The Telegraph”, brytyjski: „Polska kiedyś komunistyczny kraj, Trzeci Świat a teraz wyprzedza Wielką Brytanię”
— czytał premier.
W „Spieglu” piszą, że dla bardzo wielu Polaków Niemcy nie są już tak atrakcyjne, jak Polska. A to „New York Times”, według którego Warszawa jest drugim najciekawszym do odwiedzenia miejscem na świecie
— dodał.
Słuchajcie, to były naprawdę tylko niektóre z wielu, z dziesiątek i setek artykułów o Polsce z całego świata. Dokładnie w takim duchu. Jestem naprawdę bardzo dumny
— podsumował Tusk.
Komentarze po wpisie Tuska
Do wpisu Donalda Tuska odniosło się szereg komentatorów w sieci. W komentarzach można dostrzec m.in. opinię, iż opisywany przez Tuska sukces Polski nie ma nic wspólnego z działaniami obecnego rządu.
„Der Spiegel”: „Kiedy wchodziła do sali budynku RE w Brukseli, Tusk kłaniał się głęboko i ściskał rękę, następnie całował dłoń tak intymnie, że nawet Merkel, przyzwyczajona do wszelkiego rodzaju służalczości patrzyła ze zdziwieniem na pochyloną głowę byłego polskiego Premiera”
— napisał Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
No i fajnie, że piszą, a jeszcze fajniej, że Pan odcina kupony po poprzednikach mimo tego, że przez lata opowiadał Pan o Polsce w ruinie
— podkreślił Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Czemu chwali się Pan osiągnięciami obywateli, zamiast komentować to, za co faktycznie Pan odpowiada? KSeF, Mercosur, kryzys w Służbie Zdrowia - to jest wizytówka waszych rządów, a nie ciężka praca zwykłych Polaków
— zaznaczył Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei.
