Dziennikarka Polsat News Dorota Gawryluk przedstawiła - powołując się na swoich informatorów - sekwencją zdarzeń, która doprowadziła do obecnej kryzysowej sytuacji w Polsce 2050. Ta wersja wydarzeń rzuca nowe światło na to, co się dzieje w partii wciąż tworzącej koalicję rządzącą. Szymon Hołownia miał się poczuć oszukany przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i Paulinę Hennig-Kloskę (obydwie biorą udział w II turze wyborów na przewodniczącego partii).
Z moich informacji sekwencja zdarzeń wyglądała następująco: we wrześniu 2025 roku Szymon Hołownia przeżywał bardzo głęboki kryzys zdrowotny, na tyle głęboki, że był na silnych lekach i rzeczywiście potrzebował mocnej pomocy
— zdradziła Dorota Gawryluk na antenie Polsat News. Wówczas przy Hołowni miały pojawić się dwie obecne kandydatki w II turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050 - minister funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
Powiedziały do Szymona w ten sposób: „słuchaj, odpocznij, my się zajmiemy partią, zrobimy tak, że będzie dobrze. Ty się już nie wtrącaj, poszukaj może gdzieś pracy, która da ci jakieś wytchnienie”. I on uwierzył, że rzeczywiście wszystko będzie dobrze. Poczuł się potem oszukany i próbował wejść i uratować to, co zostało i stąd jego wahania
— przedstawiła Gawryluk. Dodała iż „były konkretne działania pań”, na które „na pewno nie wpadły same”.
CZYTAJ TAKŻE: Hołownia opuści Polskę 2050?! Stawia ultimatum i ostrzega Radę Krajową przed planowaną decyzją: To programowana samozagłada
Co dalej z Hołownią?
Już niebawem stanie się jasne, czy Szymon Hołownia pozostanie w Polsce 2050. Niedawno mówił, iż jeśli Rada Krajowa partii nie wycofa się ze swojej decyzji - czyli szybkiej organizacji wyborów na szefa Polski 2050, mają odbyć się dziś - i dojdzie do „prywatyzacji ugrupowania”, to Hołownia wystąpi z partii. Co więcej, wspominał, iż ma 15-16 posłów, którzy są z nim.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dziś Polska 2050 znów spróbuje wybrać swojego szefa. W grze pozostały dwie kandydatki. Hołownia odejdzie z partii?
— Szymon Hołowni grozi odejściem z Polski 2050. „Nie mogę patrzeć na to, do czego ta partia została doprowadzona”. Koalicjanci drwią
Adam Stankiewicz/Polsat News
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752041-szokujace-kulisy-sporu-w-polsce-2050-holownia-zostal-oszukany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.