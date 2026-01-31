„To jest dobra próbka, jaki to jest człowiek. W ciągu sekundy jest zdolny do samousprawiedliwienia się na 30 rozmaitych sposobów. To jest bardzo groźne, gdy człowiek, który jest niesłychanie agresywny i brutalny w osądzaniu innych, a w stosunku do siebie jest niezwykle wyrozumiały” - powiedział Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do Waldemara Żurka, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszej na pasach, jadąc samochodem. Minister sprawiedliwości od razu zaczął się tłumaczyć, że jeździ przepisowo.
Przez nowelizację kodeksu drogowego powinno się zakazać tych debilnych rozmów w samochodzie. To jest absolutne zagrożenie. Jeśli sami nie rozumieją, że tego się nie robi, to trzeba to zakazać
— powiedział red. Stanisław Janecki.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Żurek w „Maluchu”. Bodnar nie zostawia wątpliwości: „Powinien za tę sytuację przeprosić, zapłacić mandat i nie wdawać się w spór”
To było jawne wykroczenie. 1500 zł mandatu i 15 punktów. Wedle przepisów pani była już na pasach. Musisz się zatrzymać, jak pieszy sygnalizuje chęć wkroczenia na pasy. To się stało w dzień konferencji ministra sprawiedliwości o piratach drogowych
— stwierdziła Dorota Łosiewicz.
Podwójne standardy Żurka
Minister Żurek kolejny raz pokazuje, że ma dwie normy, dla siebie i dla innych. To było bardzo charakterystyczne, że młody człowiek, który siedział obok Żurka, szczerze powiedział: „Prawie pan przejechał kobietę”. W tym momencie rozpoczęła się tyrada, w której żurkowy paw rozkłada swój ogon i opowiada: „Wie pan co, jeżdżę bardzo bezpiecznie, nigdy nikogo nie trąciłem, ta kobieta była daleko”. I tak dalej. To jest dobra próbka, jaki to jest człowiek. W ciągu sekundy jest zdolny do samousprawiedliwienia się na 30 rozmaitych sposobów. To jest bardzo groźne, gdy człowiek, który jest niesłychanie agresywny i brutalny w osądzaniu innych, a w stosunku do siebie jest niezwykle wyrozumiały
— wyjaśnił Piotr Semka.
CZYTAJ TAKŻE: Z drogi śledzie, bo Żurek jedzie! PiS opublikowało humorystyczne nagranie po wyczynach ministra. „Uważajcie, bo on cały czas krąży”
Adam Bodnar bardzo skrytykował zachowanie Żurka
— zauważył Andrzej Rafał Potocki.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Żurek poniesie karę? Policja analizuje już nagranie z jego jazdy. Widać na nim, że nie ustąpił pierwszeństwa pieszej na pasach
— Żurek zabrał głos ws. swojego manewru „Maluchem”! Nie przeprasza za wjazd na pasy przed pieszym. „Jeżeli miało miejsce wykroczenie…”
— Żurek nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu jadąc „Maluchem”! „Proszę uważać! Przejechałby pan prawie po tej pani”. Szef MS bagatelizuje sprawę
xyz/Telewizja wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752034-zurek-w-maluchu-semka-pokazuje-podwojne-standardy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.