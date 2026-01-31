„Fryderyk Wielki był w zasadzie jednym z głównych, jak nie głównym twórcą państwa pruskiego, które było wymierzone przeciwko Rzeczpospolitej. Polityka późniejszych Niemiec była podporządkowana polityce Prus, co doprowadziło do dwóch wojen światowych. Można powiedzieć, że zło zaczęło się właśnie od Fryderyka II. On to rozbudował i później mieliśmy problem z Prusami i zabory” - powiedział Andrzej Rafał Potocki w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do fetowania w Kostrzynie nad Odrą 314. rocznicy urodzin Fryderyka II.
W Kostrzynie doszło do niebywałego skandalu. Władze miasta uczciły urodziny Fryderyka II, który przyczynił się do rozbiorów Polski. Z tej okazji do Polski przyjechał Niemiec, który wywiózł kawałek niemieckiej tablicy upamiętniającej Fryderyka II.…
