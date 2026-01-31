„Protokół dyplomatyczny nakazuje, że jak tylko prezydent staje w drzwiach, to mówi się: „Prezydent RP”, wszyscy wstają, jest oficjalne powitanie. Od tego nie ma wyjątku. Ale nie chodzi tylko o to, że nie przywitano prezydenta. Prezydent, który objął patronatem uroczystości, nie miał prawa zabrać głosu podczas oficjalnej części. Absolutnie skandaliczna rzecz. To jest prezydent, reprezentant narodu” - powiedziała Dorota Łosiewicz w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do zignorowania prezydenta Karola Nawrockiego w muzeum Auschwitz.
Muzeum w oświadczeniu tłumaczyło się, że powitanie było ogólne dla władzy, a minister kultury też nie przywitano.
To jest kpina. Minister kultury w stosunku do głowy państwa. W każdym miejscu na terytorium Polski prezydent…
