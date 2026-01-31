To dopiero informacja. Onet, opisujący historię polskiego żołnierza, który przypadkowo postrzelił migranta podczas służby na granicy i usłyszał zarzuty, zwraca uwagę na przedstawiciela Syryjczyka w sądzie. Jest nim… Piotr Zemła, który w imieniu obecnej władzy brał udział w nielegalnym przejęciu TVP. „Niewiadome jest źródło finansowania obrońców Syryjczyka w tej sprawie” - czytamy w tekście Onetu.
Przypadkowo postrzelił uciekającego migranta
Sprawa dotyczy zdarzenia z listopada 2023 roku, przy granicy z Białorusią w rejonie wsi Topiło, na terenie Puszczy Białowieskiej. Grupa migrantów nie usłuchała rozkazu żołnierza Wojska Polskiego i zaczęła uciekać. Do wystrzału, który zranił Syryjczyka miało dojść przypadkowo, gdy żołnierz podczas pościgu w lesie potknął się i upadł.
W wyniku niekontrolowanego wystrzału został ranny obywatel Syrii, któremu - jak podaje Onet, powołując się na świadków - żołnierze od razu udzielili pomocy. Sprawą zajęli się śledczy z Żandarmerii Wojskowej, nie mieli jednak podstaw do zatrzymania żołnierza. Zawiadomienie do prokuratury miało zostać skierowane przez prawnika, który otrzymał pełnomocnictwo od rannego Syryjczyka. Rozpoczęte w ten sposób postępowanie doprowadziło do postawienia żołnierzowi zarzutu z art. 354 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczącego nieostrożnego obchodzenia się z bronią. Grozi za to kara pozbawienia wolności do trzech lat. Obecnie postępowanie toczy się przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Warszawie.
Co istotne, biegli sądowi potwierdzili wadę konstrukcyjną użytej broni, która nie była odpowiednio zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem w takich warunkach.
Sam postrzelony Syryjczyk zamieszkał w Polsce i domaga się odszkodowania od żołnierza…
Na rozprawie w dniu 8 stycznia 2026 r. pełnomocnicy pokrzywdzonego zgłosili żądanie orzeczenia nawiązki, czyli formy odszkodowania dla obywatela Syrii, od ppor. Ł. w wysokości 50 tys. złotych
— czytamy w Onecie.
Syryjczyka reprezentuje… Piotr Zemła
Na tym nie koniec. Onet sam zwraca uwagę na postać przedstawiciela Syryjczyka w sądzie. Jest nim „znany prawnik Piotr Zemła, który w imieniu obecnej władzy przejmował TVP” - czytamy. Co więcej, „niewiadome jest źródło finansowania obrońców Syryjczyka w tej sprawie”.
Już 5 listopada, dwa dni po postrzale, radca prawny Jakub Ławniczak uzyskuje od Syryjczyka pełnomocnictwo do reprezentowania go i składa w Prokuraturze Rejonowej w Hajnówce zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dzień później, w dniu operacji wyjęcia pocisku z ciała, obywatel Syrii podpisuje kolejne pełnomocnictwo w sprawie postrzelenia — tym razem dla bardziej znanego prawnika. To wzięty mecenas Piotr Zemła
— opisano.
W tym miejscu Onet sam stawia bardzo ważne pytania!
Kto jest w stanie w tak szybkim czasie skontaktować migranta z tak dobrym prawnikiem i opłacić go? Zapytaliśmy mec. Piotra Zemłę, kto i w jaki sposób skontaktował go z postrzelonym Syryjczykiem. Chcieliśmy też wiedzieć, kto płaci za jego pracę? W obu przypadkach mec. Zemła zasłonił się tajemnicą adwokacką
— czytamy.
Nasi rozmówcy mogą tylko domniemywać, jak to się dzieje. Wskazują na organizacje aktywistów, które są w stałym kontakcie z grupami nielegalnych migrantów. Nie potrafią jednak odpowiedzieć na pytanie, skąd biorą pieniądze na tak ekskluzywną obsługę prawną dla przybyszy zza białoruskiej granicy
— podkreślono w tekście.
Przejęcie TVP
Przypomnijmy, Piotr Zemła stał się szerzej znany opinii publicznej 20 grudnia 2023 roku. Wtedy doszło do bezprawnego i siłowego przejęcia telewizji.
Zemła pojawił się wówczas w budynku Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza, przedstawiając się jako przewodniczący Rady Nadzorczej TVP. Prawnik przekonywał obecnych w budynku posłów PiS, że rozpoczyna pracę na podstawie „uchwały zgromadzenia akcjonariuszy”.
Adam Kacprzak/Onet.pl/wPolityce.pl/PAP
