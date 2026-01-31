Ponad jedna trzecia Polaków uważa, że kryzys w Polsce 2050 może doprowadzić do upadku koalicji rządzącej przed końcem kadencji — wynika z najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Serwis stwierdził w omówieniu, że to… „sygnał ostrzegawczy dla Donalda Tuska”.
Kryzys w Polsce 2050
Dziś ma się odbyć druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. O tę funkcję ubiegają się Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Sprawa wyboru nowego lidera doprowadziła do ogromnego kryzysu i pęknięć w formacji założonej przez Szymona Hołownię.
Kryzys u Hołowni to kryzys w całej koalicji?
A czy kryzys w Polsce 2050 może doprowadzić do rozpadu koalicji 13 grudnia jeszcze przed końcem kadencji Sejmu w 2027 roku? Takie właśnie pytanie zostało postawione w badaniu SW Research na zlecenie Onetu.
Ponad jedna trzecia Polaków, aż 36,3 proc., uważa, że kryzys w Polsce 2050 może doprowadzić do rozpadu koalicji (…) jeszcze przed końcem kadencji Sejmu w 2027 r. Przeciwnego zdania, że kryzys w Polsce 2050 nie doprowadzi do upadku koalicji rządzącej, jest 27 proc. ankietowanych
— czytamy.
Największą grupę tworzą zaś ci respondenci, którzy wskazali jednoznacznej odpowiedzi. Zdania w tej sprawie nie ma bowiem aż 36,7 proc. uczestników badania.
Przypomnijmy, że według styczniowego sondażu IBRiS dla Onetu na Polskę 2050 chce głosować 1,4 proc. wyborców i zamyka ona stawkę partii, których poparcie było badane.
