„W pewnym momencie nagle się dowiadujemy, że Marek Jakubiak poszedł do Sądu Okręgowego w Warszawie, zarezerwował sobie nazwę Wolni Republikanie i mianował się prezesem. I na tym cała zabawa się skończyła” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Paweł Kukiz z Demokracji Bezpośredniej, ujawniając, dlaczego doszło do wykluczenia Marka Jakubiaka z klubu.
Paweł Kukiz został zapytany, czy były toczone rozmowy z Markiem Jakubiakiem przed wykluczeniem go z koła Demokracji Bezpośredniej, ponieważ Jarosław Sachajko i Marek Jakubiak podali inne wersje wydarzeń.
Jarek jest miłym człowiekiem, pokojowo nastawionym do świata i trzeba zrozumieć jego wytłumaczenia. To do końca pokojowo nie było, bo przy tej ostatniej rozmowie z Markiem, jeszcze, kiedy był w Polsce, Jan Krzysztof Ardanowski wyszedł, trzaskając drzwiami. W związku z tym trudno tutaj mówić o pokoju
— wskazał.
Inna wizja
Paweł Kukiz wskazał, że były dwie przyczyny tego, co się stało.
Mamy dwie różne wizje uprawiania polityki. Marek ma inną, my mamy inną. On ma bardziej, że tak powiem, partyjną w tym sznycie takim tradycyjnym polskim, ludowym stylu. Natomiast my chcemy bardzo mocno wrócić do tego przekazu z 2015 roku, do demokracji bezpośredniej, do zmiany ordynacji wyborczej, sędziów pokoju, które te instytucje Marek wręcz atakuje w tej chwili i krytykuje, choć przez całe lata to były jego hasła polityczne. Nagle coś mu się odmieniło
— powiedział.
Stworzyliśmy taką formułę „Wolni Republikanie”. Wspólnie wymyśliliśmy tę nazwę. Ustaliliśmy, że to będzie taka planktonowa co prawda, ale taka mini-konfederacja, gdzie każda z indywidualności ma jakichś swoich zwolenników, swoje stronnictwo
— dodał.
Ja mam tych swoich ludzi, którzy podobnie jak ja fanatycznie wręcz uważają, że trzeba zmienić ustrój, trzeba zmienić ordynację, trzeba wprowadzić sędziów pokoju, trzeba obniżyć progi w referendach, wprowadzić ustawy antysitwowe, trzeba zmienić ustrój. Jan Krzysztof Ardanowski, Jarek Sachajko - rolnicy, partia Wolność i Dobrobyt. Natomiast Marek miał swoją Federację dla Rzeczpospolitej i tak dalej
— wskazał.
Sprawa Wolnych Republikanów
Kukiz ujawnił także drugą sprawę, która przelała czarę goryczy.
I w pewnym momencie nagle się dowiadujemy, że Marek Jakubiak poszedł do Sądu Okręgowego w Warszawie, zarezerwował sobie nazwę Wolni Republikanie i mianował się prezesem. I na tym cała zabawa się skończyła
— wyjaśnił
I Jan Krzysztof Ardanowski trzasnął drzwiami, kiedy usłyszał od Marka Jakubiaka: „Wolni Republikanie to ja”
— zaznaczył.
Adrian Siwek/wPolsce24
