Na nic nagonka Tuska. Większość Polaków pozytywnie ocenia działalność prezydenta Nawrockiego na arenie międzynarodowej. SONDAŻ

54,4 proc. badanych pozytywnie ocenia działania prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej; 37,5 proc. ankietowanych ocenia je źle, a 8,2 proc. nie ma na ten temat zdania” - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu.

Na początku lutego minie pół roku od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. W związku z tym Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Onetu przeprowadził sondaż. Badanym zadano pytanie: „Jak ocenia Pan/i działania prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej?”.

Z sondażu wynika, że 54,4 proc. respondentów ocenia je pozytywnie, z czego 24,6 proc. bardzo dobrze, a 29,8 proc. raczej dobrze. Przeciwników działań Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej jest 37,5 proc., z czego 19,5 proc. jest im zdecydowanie przeciwna, a 18 proc. ocenia je raczej źle. 8,2 proc. pytanych nie ma na ten temat zdania.

Sondaż

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 24-28 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1 tys. dorosłych Polaków.

