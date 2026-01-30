Wedlug ustaleń RMF FM niezależnie od tego, jaki będzie wynik drugiej tury wybory na przewodniczącego Polski 2050, można spodziewać się, że dojdzie do odejść polityków z tej formacji.
W Polsce 2050 cały czas narasta konflikt związany z wyborami nowego przewodniczącego partii. O stanowisko te walczą minister klimatu Paulina Hennig-Kloska i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Pęknięcia pomiędzy obozami stają się coraz mocniejsze. Sam dotychczasowy lider Szymon Hołownia deklarował możliwość, że może opuścić formację.
Osób gotowych na taki krok ma być jednak więcej.
Grupa Hołowni
Według RMF FM odejście Hołowni jest najbardziej prawdopodobne wtedy, kiedy wybory wygra Paulina Hennig-Kloska. Wraz z nim ma odejść grupa posłów: Agnieszka Buczyńska, Adriana Porowska, Bartosz Romowicz, Kamil Wnuk i Łukasz Osmalak.
Osoby te miałyby wspólnie z Hołownią stworzyć nową siłę polityczną w parlamencie.
Widzę taki scenariusz. Szymon Hołownia tworzył Polskę 2050 przede wszystkim po to, żeby pokazać inną politykę. Mieliśmy pokazać jedność, a niestety to, co się dzieje, jest działaniem „starej polityki”. To działanie na rozbicie, podział i walkę na własne interesy. Nie po to szedłem do polityki. Z wieloma innymi politykami w klubie jesteśmy takimi betonowymi „szymonitami”, czyli osobami, które patrząc na to, co dzieje się w partii, starają się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dla niej najlepsze. Według nas to powrót Szymona Hołowni
— powiedział Łukasz Osmalak w rozmowie z RMF FM.
Wskazał, że grupa Hołowni liczy około 15 osób.
„Szkodnik” Petru
Według ustaleń portalu, gdy dojdzie do zwycięstwa Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz, to z formacji odejdą: Aleksandra Leo, Ewa Szymanowska, Rafał Komarewicz i… Ryszard Petru.
Poseł Kamil Wnuk nazwał Ryszarda Petru największym szkodnikiem partii i wskazał, że nie wyobraża sobie dalszej współpracy.
Nie wyobrażam sobie tego. Część posłów całkowicie straciła zaufanie. Po wyborach będę rekomendował o podjęcie działań wobec tych osób
— zaznaczył w rozmowie z RMF FM.
Jakbym miał wskazać jedną osobę, która zrobiła najwięcej krzywdy i zła dla naszej organizacji, ale też koalicji 15 października, to jest to Ryszard Petru
— dodał.
Podobnie zdanie o Petru ma Łukasz Osmalak.
Ryszard w tym momencie jest największym, przepraszam, ale szkodnikiem w naszej partii. Ja przypominam, że Ryszard dołączył w kampanii wyborczej przed samymi wyborami. Dzisiaj widać, że on nie działa dla nas jako Polski 2050 po to, żeby budować, tylko jest tutaj faktycznie po to, żeby załatwiać swoje interesy
— stwierdził w rozmowie z RMF FM.
