Jest nowy sondaż CBOS. Koalicja Obywatelska na czele, ale jej poparcie spada. Polska 2050 i PSL w politycznym niebycie

CBOS przedstawił wyniki nowego sondażu wyborczego. / autor: Fratria
Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, 29,3 proc. badanych zagłosowałoby na KO; 20,4 proc. - na PiS; 11,2 proc. - na Konfederację; 9,8 proc. - na Konfederację Korony Polskiej, a 5,8 proc. - na Lewicę - wynika z sondażu CBOS. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 74,5 proc. dorosłych Polaków.

Wyniki badania

Spośród ankietowanych, którzy zamierzają uczestniczyć w wyborach, 29,3 proc. zadeklarowało, że zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (spadek o 1 pkt proc. względem grudniowego badania). Na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby głos 20,4 proc. respondentów (spadek o 0,3 pkt proc.).

Zamiar głosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość wyraziło 11,2 proc. ankietowanych (spadek o 1,3 pkt proc.), a na Konfederację Korony Polskiej 9,8 proc. badanych (wzrost o 2,8 pkt proc.).

Do Sejmu swoich przedstawicieli wprowadziłaby też Nowa Lewica, która uzyskała 5,8 proc. poparcia (wzrost o 0,6 pkt proc. względem poprzedniego badania).

Poniżej 5 proc. progu wyborczego znalazłyby się: Partia Razem (4,9 proc. poparcia, wzrost o 1,1 pkt proc.); Polska 2050 (1,3 proc. poparcia, spadek o 0,7 pkt proc.) oraz PSL (1,4 proc. poparcia; wynik taki sam jak w grudniu). 0,6 proc. respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię.

12,8 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”, a 2,5 proc. - odmówiło udzielenia odpowiedzi.

wyniki sondażu / autor: wygenerowane przez lovable.dev
Głosy wahających się

CBOS przekazało, że w badaniu sprawdzono również, „do których ugrupowań mogłyby trafić głosy osób wahających się, a także odmawiających udzielenia odpowiedzi”.

Wyniki wyborczych preferencji bez uwzględnienia odpowiedzi „trudno powiedzieć” i odmów odpowiedzi przedstawiłyby się następująco: KO - 33,1 proc.; PiS - 24,1 proc.; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 12,6 proc.; Konfederacja Korony Polskiej - 11 proc.; Nowa Lewica - 6,5 proc.; Razem - 6,2 proc.; PSL - 3,5 proc.; Polska 2050 - 2,3 proc.; inna partia - 0,7 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 26–28 stycznia 2026 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

