Działania prokuratorów Waldemara Żurka, którzy chcą skazania żołnierza broniącego polskiej granicy, zbulwersowały opinię publiczną. Obojętny wobec tej sprawy nie jest zastępca Prokuratora Generalnego ds. wojskowych Tomasz Janczek. „Informuję, iż wszystkie podniesione w publikacji zarzuty w stosunku do wojskowych prokuratorów zostaną przeze mnie wyjaśnione” - czytamy w oświadczeniu prok. Janeczka, które upubliczniło w mediach społecznościowych stowarzyszenie prokuratorów „Ad vocem”.
Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku przy granicy z Białorusią w rejonie wsi Topiło, na terenie Puszczy Białowieskiej. Grupa migrantów nie usłuchała rozkazu żołnierza Wojska Polskiego i zaczęła uciekać. Podczas pościgu wojskowy przewrócił się, a jego broń przypadkowo wystrzeliła, raniąc Syryjczyka.
Żołnierzowi zostały postawione zarzuty karne, choć działał w ramach rozkazów i w obronie polskiej granicy. MON nie zgadza się z zarzutami karnymi prokuratury, która może doprowadzić do skazania żołnierza nawet na 3 lata więzienia. Z kolei Syryjczyk otrzymał ochronę międzynarodową, zamieszkał w Polsce i domaga się od żołnierza odszkodowania.
Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem” opublikowało bardzo ważne oświadczenie prok. Tomasza Janeczka.
Informacja Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Tomasza Janeczka
W związku z publikacją portalu Onet z dnia 30 stycznia 2026 r. pt. „Żołnierz postrzelił nielegalnego migranta na granicy. Oczekiwał wsparcia. Dostał zarzuty karne” informuje, iż wszystkie podniesione w przedmiotowej publikacji zarzuty w stosunku do wojskowych prokuratorów zostaną przeze mnie wyjaśnione.
Żołnierze i Funkcjonariusze stojący na straży bezpieczeństwa Państwa muszą mieć oczywistą pewność, że przepisy prawne, a w szczególności działania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, zapewnia im należytą ochronę.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmę, w miarę funkcjonalnych możliwości w realiach obecnej Prokuratury, adekwatne działania, nie wykluczając wniosków personalnych
Tomasz Janeczek
— czytamy we wpisie Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad vocem”.
