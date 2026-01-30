Donald Tusk postanowił zaczepić - poprzez swój wpis w serwisie X - Karola Nawrockiego i Andrzej Dudę. Premier otrzymał ripostę ze strony byłego prezydenta!
Dzień bez kąsania, jest dla szefa rządu dniem straconym?
Panowie prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki, waszą rolą nie jest lobbowanie na rzecz interesów innych państw, nawet najbliższych sojuszników, tylko stanie na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego
— zaatakował Tusk w serwisie X.
Riposta Andrzeja Dudy
Można podejrzewać, że premier Tusk w swoim wpisie chciał nawiązać m.in. do reakcji urzędującego prezydenta i byłej głowy państwa na słowa Donalda Trumpie o sojusznikach USA w Afganistanie, a także informacji o dołączeniu Andrzeja Dudy do Heritage Foundation.
Budowanie i umacnianie relacji PL-USA to fundament bezpieczeństwa Polski i Polaków w trudnych czasach rosyjskiego zagrożenia. Zwłaszcza po tym, gdy Donald Tusk naraził na szkodę polskie interesy publicznie nazywając Donalda Trumpa rosyjskim agentem
— odpowiedział Andrzej Duda.
Na czyje polecenie Pan to robił Panie Donald Tusk? Berlina, czy Moskwy? Bo wszyscy swego czasu widzieli jak w obu tych miejscach się Pan łasił
— dodał były prezydent.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751993-alez-riposta-andrzej-duda-do-tuska-na-czyje-polecenie
