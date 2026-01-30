Ależ riposta! Tusk zaczepia w swoim wpisie Nawrockiego i Dudę. Były prezydent odpowiada: "Na czyje polecenie Pan to robił?"

Na zdjęciu Donald Tusk i Andrzej Duda, w miniaturze odpowiedź b. prezydenta na wpis premiera w serwisie X / autor: Fratria/X
Donald Tusk postanowił zaczepić - poprzez swój wpis w serwisie X - Karola Nawrockiego i Andrzej Dudę. Premier otrzymał ripostę ze strony byłego prezydenta!

Dzień bez kąsania, jest dla szefa rządu dniem straconym?

Panowie prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki, waszą rolą nie jest lobbowanie na rzecz interesów innych państw, nawet najbliższych sojuszników, tylko stanie na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego

— zaatakował Tusk w serwisie X.

Riposta Andrzeja Dudy

Można podejrzewać, że premier Tusk w swoim wpisie chciał nawiązać m.in. do reakcji urzędującego prezydenta i byłej głowy państwa na słowa Donalda Trumpie o sojusznikach USA w Afganistanie, a także informacji o dołączeniu Andrzeja Dudy do Heritage Foundation.

Budowanie i umacnianie relacji PL-USA to fundament bezpieczeństwa Polski i Polaków w trudnych czasach rosyjskiego zagrożenia. Zwłaszcza po tym, gdy Donald Tusk naraził na szkodę polskie interesy publicznie nazywając Donalda Trumpa rosyjskim agentem

— odpowiedział Andrzej Duda.

Na czyje polecenie Pan to robił Panie Donald Tusk? Berlina, czy Moskwy? Bo wszyscy swego czasu widzieli jak w obu tych miejscach się Pan łasił

— dodał były prezydent.

