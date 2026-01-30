Kim jest Swietłana Czestnych i jakie są jej relacje z Włodzimierzem Czarzastym i jego rodziną? Choć wicepremier Radosław Sikorski i rzecznik rządu Adam Szłapka zapewniali 28 stycznia na konferencji prasowej, że z poświadczeniem bezpieczeństwa marszałka Sejmu wszystko jest w porządku, to nie milkną pytania dziennikarzy, komentatorów, polityków i internautów o możliwe powiązania Czarzastego z Rosjanką. Swoimi „znaleziskami” podzieliła się na portalu X użytkowniczka „Emilia Kamińska”.
Niedawno media obiegły doniesienia o tym, że Włodzimierz Czarzasty nigdy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, mimo iż wcześniej zasiadał w sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Informował o tym Piotr Nisztor z Telewizji Republika, zwracając również uwagę inne nazwisko.
W. Czarzasty, Marszałek Sejmu, druga osoba w RP, nie prześwietlony przez służby, w którego najbliższym otoczeniu jest Rosjanka pracująca dla domu aukcyjnego z Sankt Petersburga (związanego ze Sberbankiem), aktywnie bierze udział w wojnie koalicji D. Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim
— opisywał w serwisie X.
CZYTAJ TAKŻE: Czy Czarzasty przechodził kiedykolwiek proces weryfikacji, by mieć dostęp do tajnych informacji? Dziennikarze zadają trudne pytania
Słodkich snów… o Putinie?
Zarówno Włodzimierz Czarzasty, jak i jego żona Małgorzata mieli nie odpowiedzieć na pytania dziennikarzy dotyczące ich powiązań oraz o brak ankiety bezpieczeństwa. Nie tak dawno media opisywały aferę wokół środków rozdysponowanych z KPO. Pieniądze z KPO miał otrzymać m.in. hotel Mościcki w Spale. We władzach spółki PDK Hotele zarządzającej hotelem w Spale, zasiada żona polityka, Małgorzata Czarzasty. W Krajowym Rejestrze Sądowym, w kategorii osób powiązanych z tą spółką wymieniona jest m.in. Swietłana Czestnych.
To właśnie tej postaci „nitkę” na portalu X poświęciła internautka Emilia Kamińska. W jednym z wpisów załączyła filmik, na którym Czarzasty nie odpowiada na pytanie o Swietłanę Czestnych. Ucieka, udając, że nie usłyszał.
Jak twierdzi Emilia Kamińska, mężem wspomnianej ma być Wojciech Mittelstaedt - były współpracownik Tygodnika „NIE” i „korespondent Onetu prosto z Petersburga”.
„Hotel Czarzastego”
O powiązaniach biznesowych Swietłany Jurijewnej Czestnych z Czarzastymi sporo już powiedzieli dziennikarze, w tym o hotelu Mościcki – jak to mówią od lat w SLD, „Hotelu Czarzastego” w Spale, gdzie regularnie spotykały się władze partii, o czym było głośno już w 2020 r., czy o wydawnictwie Muza oraz książkach autorstwa Swietłany
— czytamy dalej.
Wiele uwagi poświęcono sprawie domu aukcyjnego.
Pani Swietłana do dziś pracuje w Rosyjskim Domu Aukcyjnym RAD. Jest to platforma aukcyjna współpracująca z instytucjami rządowymi Kremla, w tym m. in. z Ministerstwem Obrony, Finansów, Kultury czy Gospodarki. RAD utrzymuje również relacje z największymi rosyjskimi spółkami, takimi jak między innymi Gazprom, Rostelecom czy Sbierbank, a także z wieloma innymi podmiotami, w tym objętymi międzynarodowymi sankcjami po agresji na Ukrainę. Nasza „bohaterka” jest tam ekspertem działu ds. prac z antykami i obiektami sztuki – sowicie wynagradzanym. Reprezentuje też Dom Aukcyjny na zewnątrz podczas kongresów
— przekonuje autorka „nitki”.
19 czerwca 2020 r. w siedzibie RAD miała miejsce licytacja autografu W. Putina, za której organizację odpowiadała.. no właśnie, Swietłana Czestnych. Dotarłam do tego nagrania, sami zobaczcie. Założycielem Rosyjskiego Domu Aukcyjnego jest Andriej Nikołajewicz Stepanenko — handlarz nieruchomości i porucznik marynarki wojennej Rosji. Swoją karierę zbudował na współpracy aukcyjnej z reżimem Putina, zapoczątkowanej w 2009 r. w porozumieniu ze Sbierbankiem, całkowicie kontrolowanym przez Kreml. Za swoją działalność odznaczony Medalem Orderu „Za Zasługi dla Ojczyzny” II klasy
— twierdzi Kamińska.
Reżimowy dom aukcyjny
Co jeszcze napisano o domu aukcyjnym?
Decyzją Putina z dnia 25 października 2010 r. nr 1874-p, RAD został wpisany na ekskluzywną listę podmiotów realizujących w imieniu Kremla sprzedaż sprywatyzowanego majątku państwowego. To umożliwiło podpisywanie lukratywnych kontraktów i założenie 14 oddziałów terenowych w całej Rosji. RAD była jedyną firmą odpowiedzialną za operację licytacji sprzętu wojskowego podczas targów militarnych „Armia 2016” w Kubince pod Moskwą, za którą Stepanenko otrzymał list gratulacyjny od ministra obrony S. Szojgu. W ciągu 4 dni przeprowadzono 87 aukcji (23 744 jednostek sprzętu i umundurowania) za łączną kwotę ponad 14 500 000 rubli. Po napaści Putina na Ukrainę w lutym 2022 r. RAD został wpisany na bardzo wąską i ekskluzywną listę agentów zajmujących się sprzedażą majątku federalnego w ramach prywatyzacji. Z tej listy zostały usunięte wszystkie zagraniczne podmioty
— opisano dalej w „nitce”.
Rosyjski Dom Aukcyjny (…) wygrał przetarg na blisko tysiąc aukcji sprzedaży majątku Ministerstwa Obrony, którego szefem był do 2024 roku Siergiej Szojgu. Wiedzieliście, że Dom Aukcyjny (…) handlował częściami do transporterów opancerzonych BTR/BRDM, Boeingami 737 i statkami do przewozu ropy? (…) Gdyby ktoś uważał, że po inwazji Putina na Ukrainę coś się zmieniło i Swietłana Czestnych w proteście porzuciła współpracę z Domem Aukcyjnym współpracującym z putinowskim reżimem to poniższe nagranie z 26 maja 2025 roku rozwiewa wszelką wątpliwość
— dodano w wątku.
