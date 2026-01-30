Tylko u Nas

TYLKO U NAS. KO i Lewica zignorowały prezydenta Nawrockiego. Prof. Maliszewski: "Pycha kroczy przed upadkiem"

Na zdjęciu prof. Norbert Maliszewski / autor: Fratria
Na zdjęciu prof. Norbert Maliszewski / autor: Fratria

Pycha kroczy przed upadkiem. Nie rozmawia się, nie stara się przekonywać do swoich projektów. To jest przejaw braku postawy koncyliacyjnej” - powiedział prof. Norbert Maliszewski z UKSW, były szef Rządowego Centrum Analiz, na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do zignorowania zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego przez KO i Lewicę.

Wczoraj odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z klubami i kołami parlamentarnymi.

Decyzje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, żeby się nie pojawić, to była błędna decyzja, Polacy są za współpracą, rozmową. Co więcej, pokazuje to dystans władzy

— wyjaśnił prof. Maliszewski.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

