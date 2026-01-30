„Pycha kroczy przed upadkiem. Nie rozmawia się, nie stara się przekonywać do swoich projektów. To jest przejaw braku postawy koncyliacyjnej” - powiedział prof. Norbert Maliszewski z UKSW, były szef Rządowego Centrum Analiz, na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do zignorowania zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego przez KO i Lewicę.
Wczoraj odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z klubami i kołami parlamentarnymi.
Decyzje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, żeby się nie pojawić, to była błędna decyzja, Polacy są za współpracą, rozmową. Co więcej, pokazuje to dystans władzy
— wyjaśnił prof. Maliszewski.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dwa etapy spotkania klubu PiS z prezydentem Nawrockim. Co się działo? „Od początku zwracamy uwagę na wiele bieżących kwestii”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751988-ko-i-lewica-zignorowaly-prezydenta-prof-maliszewski-to-blad