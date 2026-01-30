To zaczyna przechodzić ludzkie pojęcie. Konkurs, na podstawie którego od nowego roku ofiary przestępstw oraz więźniowie wychodzący na wolność mieli uzyskać pomoc państwa, nie zostanie zamknięty jeszcze przez miesiąc. Taką decyzję podjął minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Setki ośrodków od 1 stycznia przestały istnieć przez brak finansowania. Ofiary przemocy, oszustw i kradzieży zostają same, bo państwo Tuska nie zapewnia ciągłości pomocy, do której jest zobowiązane prawem” - ocenił w mediach społecznościowych były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Tyle że min. Żurek nie chce w ogóle zajmować się już Funduszem Sprawiedliwości.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał dziś decyzję o przesunięciu terminu zakończenia konkursu organizowanego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tego konkursu organizacje pozarządowe mają otrzymać środki z FS na świadczoną przez nie pomoc poszkodowanym w wyniku przestępstw oraz pomoc dla wychodzących na wolność więźniów.
Jaki był powód takiej decyzji ministra Żurka?
Część podmiotów wezwanych do uzupełnienia braków formalnych ofert złożonych w ramach konkursu 1/2015 nie przekazało jeszcze wymaganych wezwaniem dokumentów
— czytamy w decyzji szefa resortu sprawiedliwości. Termin ostatecznego wybrania ofert został wydłużony jeszcze o miesiąc. To może bulwersować, ponieważ na skutek ogromnych opóźnień w zorganizowaniu konkursu, wiele ofiar przestępstw zostało pozbawionych pomocy w nowym roku.
Zgodne par. 19 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocу Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2025 201 1298) przedłużam termin dokonywania ocen pod względem formalnym i merytorycznym komisji konkursowej do spraw wyboru ofert w otwartym konkursie (…)
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na 2026 rok do 27 lutego 2026 roku
— czytamy w piśmie ministra Waldemara Żurka.
„Nadal bez pomocy, z uzasadnieniem, że to dla ich dobra”
Jakie są rzeczywiste powody opóźnień w przeprowadzeniu konkursu na rozdział pieniędzy dla organizacji, które świadczą różnoraką pomoc ofiarom przestępstw?
Byli szefowie resortu sprawiedliwości z czasów rządów PiS uważają, że to efekt działań odwetowych Adama Bodnara i Waldemara Żurka doprowadził do zastraszenia urzędników ministerstwa, którzy odpowiadają za organizację i ocenę ofert w konkursie. Paraliż decyzyjny może potwierdzać fakt, że w samym FS pieniędzy nie brakuje. Według informacji medialnych na kontach FS ma się znajdować prawie 600 mln zł.
Mec. Adam Gomoła, który reprezentuje posła PiS Zbigniewa Ziobrę w procesie dotyczącym FS wielokrotnie przypominał, że postawiony przez prokuraturę jego klientowi zarzut - zablokowania FS i złego wydatkowania pieniędzy - idealnie pasuje do działań obecnego szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Pan Minister Waldemar Żurek właśnie o kolejny miesiąc, czyli do końca lutego 2026 (!) przedłużył biurokrację w konkursie na pomoc pokrzywdzonym z Funduszu Sprawiedliwości.
Czyli pokrzywdzeni nadal BEZ POMOCY, z uzasadnieniem , że to dla ich dobra („celem umożliwienie zapewnienia wsparcia dla osób pokrzywdzonych w możliwie szerokim zakresie”).
A że się wlecze konkurs, to wina NGO-sów. Litości
— napisał w mediach społecznościowych mec. Adam Gomoła.
Nie chodzi tu jednak tylko o spór prawny. Z powodu opieszałości ministerstwa kierowanego przez Żurka, wiele ofiar przestępstw nie może dziś skorzystać z pomocy państwa.
Ważne. Min. Waldemar Żurek właśnie skazał tysiące ofiar przestępstw na kolejne miesiące braku pomocy psychologicznej i materialnej. Termin przyznania dotacji z FS przedłużony do 27 lutego!
Setki ośrodków od 1 stycznia przestały istnieć przez brak finansowania. Ofiary przemocy, oszustw i kradzieży zostają same, bo państwo Tuska nie zapewnia ciągłości pomocy, do której jest zobowiązane prawem.
Fundusz Sprawiedliwości ma chronić pokrzywdzonych. Nie po to został powołany, aby tonąć w chaosie decyzyjnym, niekończących się przesunięciach terminów i totalnej nieudolności ministra, który nie potrafi wykonać podstawowych obowiązków nałożonych przez prawo
— skomentował w mediach społecznościowych poseł PiS Sebastian Kaleta.
Żurek chce się pozbyć kłopotu
Po upublicznieniu decyzji o przesunięciu terminu zakończenia konkursu w ramach FS Onet opublikował wypowiedź min. Waldemara Żurka, że zmierza zrzec się kontroli nad Funduszem.
Kończymy z zasadą, że to minister-polityk decyduje, gdzie pójdą jakie pieniądze. Bo czym to skutkuje, pokazała nam sprawa pana Ziobry, który dziś ma 26 zarzutów
— powiedział Onetowi Żurek, który chce, aby pieniądze z Funduszu były rozdzielane nie przez ministerstwo, ale na poziomie województw.
Podsumowanie
Trudno jest zrozumieć fakt, że ofiary przestępstw oraz wychodzący na wolność więźniowie, którzy chcą zerwać z kryminalną przeszłością, nie mogą dziś liczyć na pomoc państwa. Opowieści Waldemara Żurka o tym, jak bardzo ściga on polityków opozycji za domniemane nadużycia, nie są żadnych wytłumaczeniem. Zwłaszcza że po dwóch latach rządów, żaden z nich nie został skazany, a przecież wszystko miało być takie oczywiste. Na razie oczywiste jest to, że minister musiał wydłużyć termin zakończenia konkursu.
Robert Knap/X/ms.gov/Onet
