Po to Polacy wybrali Prezydenta i Parlament żeby rozmawiali i współdziałali” - napisał szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker na portalu X, odnosząc się do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych w Pałacu Prezydenckim.

Wczoraj doszło do spotkania klubów i kół parlamentarnych z prezydentem Karolem Nawrockim. Do Pałacu Prezydenckiego nie przybyli tylko przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

Konkretne rozmowy”

Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker podsumował wczorajsze rozmowy.

Wczorajsze spotkania Prezydenta z klubami i kołami parlamentarnymi to były konkretne rozmowy o tym, co dziś najważniejsze, czyli o sprawach zwykłych Polaków. Przy kluczowych wyzwaniach państwa dialog nie jest przywilejem władzy tylko jej obowiązkiem

— napisał na portalu X.

Po to Polacy wybrali Prezydenta i Parlament żeby rozmawiali i współdziałali. Kto od tego ucieka wystawia sobie świadectwo. To był również test prawdziwych intencji. Jedni zdali. Inni nie. Ocenią to Polacy

— dodał Szefernaker.

