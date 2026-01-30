„Po to Polacy wybrali Prezydenta i Parlament żeby rozmawiali i współdziałali” - napisał szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker na portalu X, odnosząc się do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych w Pałacu Prezydenckim.
Wczoraj doszło do spotkania klubów i kół parlamentarnych z prezydentem Karolem Nawrockim. Do Pałacu Prezydenckiego nie przybyli tylko przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.
„Konkretne rozmowy”
Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker podsumował wczorajsze rozmowy.
Wczorajsze spotkania Prezydenta z klubami i kołami parlamentarnymi to były konkretne rozmowy o tym, co dziś najważniejsze, czyli o sprawach zwykłych Polaków. Przy kluczowych wyzwaniach państwa dialog nie jest przywilejem władzy tylko jej obowiązkiem
— napisał na portalu X.
Po to Polacy wybrali Prezydenta i Parlament żeby rozmawiali i współdziałali. Kto od tego ucieka wystawia sobie świadectwo. To był również test prawdziwych intencji. Jedni zdali. Inni nie. Ocenią to Polacy
— dodał Szefernaker.
xyz/X
